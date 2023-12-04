https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/putin-blizhnevostochnyy-konflikt-priobrel-cherty-gumanitarnoy-katastrofy-1049325054.html
Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы
Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы
Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899, 42 тысячи человек получили ранения. 04.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-04T19:20+0300
2023-12-04T19:20+0300
2023-12-04T19:20+0300
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация застарелого палестино-израильского противостояния приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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владимир путин, израиль, в мире, палестина, политика
владимир путин, израиль, в мире, палестина, политика
Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы
Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899, 42 тысячи человек получили ранения.
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация застарелого палестино-израильского противостояния приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы.
"Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты. Причем в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей ее трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.