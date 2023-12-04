https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/putin-blizhnevostochnyy-konflikt-priobrel-cherty-gumanitarnoy-katastrofy-1049325054.html

Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы

Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы

Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899, 42 тысячи человек получили ранения. 04.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-04T19:20+0300

2023-12-04T19:20+0300

2023-12-04T19:20+0300

владимир путин

израиль

в мире

палестина

политика

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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация застарелого палестино-израильского противостояния приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

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владимир путин, израиль, в мире, палестина, политика