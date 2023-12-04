https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/takie-obstoyatelstva-shalashaa-o-nalogakh-i-vozmozhnostyakh-vyvoda-tursfery-iz-teni--1049281799.html

Такие обстоятельства: Шалашаа о налогах и возможностях вывода турсферы из тени

Такие обстоятельства: Шалашаа о налогах и возможностях вывода турсферы из тени

Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалашаа в эфире радио Sputnik оценил итоги турсезона и качество налогового администрирования в... 04.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-04T10:17+0300

2023-12-04T10:17+0300

2023-12-04T10:17+0300

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Такие обстоятельства: Шалашаа о налогах и о путях вывода турсферы из тени Такие обстоятельства: Шалашаа о налогах и о путях вывода турсферы из тени

Итоги турсезона подвели в Министерстве туризма. С января по ноябрь Абхазию посетило 1 миллион 300 тысяч туристов. Объем налоговых платежей в сфере туризма составил 742 миллиона рублей. Эти данные и экономический эффект оценил директор Института экономики и права Заур Шалашаа в эфире радио Sputnik. По его словам, турсезон в Абхазии удался. Ежегодно турпоток в Абхазию увеличивается на 100 тысяч человек. "По налоговым платежам достаточно большая цифра. Основные налогообразующие объекты – это Рицинский реликтовый национальный парк, Новоафонская пещера. Наряду с предприятиями связи, "Винами и водами Абхазии", "Пивзаводом сухумским" они являются основными налогообразующими объектами. Но в частном секторе отмечается слабый учет. Мы видим огромное количество людей и в городе Сухум, и в других районах Абхазии. Когда подключаются налоговые службы, цифры резко увеличиваются. Это отмечается и в отчете Минтуризма", – сказал Шалашаа. Подробности слушайте в подкасте.

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