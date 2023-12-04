https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/vzaimnyy-interes-ampar-i-karchaa-rasskazali-kakie-dveri-otkryty-dlya-sportsmenov-abkhazii-1049317917.html

Взаимный интерес: Ампар и Карчаа рассказали, какие двери открыты для спортсменов Абхазии

Взаимный интерес: Ампар и Карчаа рассказали, какие двери открыты для спортсменов Абхазии

О развитии контактов между Абхазией и Россией, в эфире радио Sputnik рассказали зампредседателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Беслан Карчаа и... 04.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-04T14:36+0300

2023-12-04T14:36+0300

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Взаимный интерес: Ампар и Карчаа о сотрудничестве Абхазии и России в спорте Взаимный интерес: Ампар и Карчаа о сотрудничестве Абхазии и России в спорте

Как отметил Ампар, тесное сотрудничество в спорте между Россией и Абхазией началось в 2000-х годах. В 2017 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Минспорта России и абхазским Госкомпортом. Как сообщил Карчаа, 14 декабря министр спорта России пригласил делегацию из Абхазии на встречу. По его словам, помимо Минспорта, хорошо налаживаются связи по линии спортивных федераций. "Абхазские спортсмены не могут сами у себя развиваться, нужны соревнования международного уровня... Наконец открываются определенные двери", – отметил Ампар. Слушайте подкаст.

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