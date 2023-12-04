https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/zaderzhan-zhitel-sela-markula-za-priobretenie-i-khranenie-narkotikov-v-krupnom-razmere-1049317555.html

Задержан житель села Маркула за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере

Задержан житель села Маркула за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Житель села Маркула Ахра Убилава задержан за незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, а также приобретение и... 04.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-04T10:15+0300

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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Житель села Маркула Ахра Убилава задержан за незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, а также приобретение и хранение боеприпасов, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Дома у Убилава обнаружили 34 патрона калибра 7.62 мм и 5.45 мм, а также 5,592 грамма марихуаны.На момент задержания Убилава был в состоянии наркотического опьянения.Возбуждено уголовное дело. Задержанный взят под домашний арест.

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