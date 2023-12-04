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Задержан житель села Маркула за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере
Задержан житель села Маркула за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Житель села Маркула Ахра Убилава задержан за незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, а также приобретение и... 04.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-04T10:15+0300
2023-12-04T10:15+0300
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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Житель села Маркула Ахра Убилава задержан за незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, а также приобретение и хранение боеприпасов, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Дома у Убилава обнаружили 34 патрона калибра 7.62 мм и 5.45 мм, а также 5,592 грамма марихуаны.На момент задержания Убилава был в состоянии наркотического опьянения.Возбуждено уголовное дело. Задержанный взят под домашний арест.
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абхазия, мвд абхазии, наркотики, очамчырский район
абхазия, мвд абхазии, наркотики, очамчырский район
Задержан житель села Маркула за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере
10:15 04.12.2023 (обновлено: 11:06 04.12.2023)
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Житель села Маркула Ахра Убилава задержан за незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, а также приобретение и хранение боеприпасов, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
Дома у Убилава обнаружили 34 патрона калибра 7.62 мм и 5.45 мм, а также 5,592 грамма марихуаны.
"Во дворе домовладения, под навесом, были обнаружены наркосодержащие ветки растений конопли вида южно-краснодарская, которые могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства "марихуана", вес изъятого вещества составил 101 грамм", – говорится в сообщении.
На момент задержания Убилава был в состоянии наркотического опьянения.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный взят под домашний арест.