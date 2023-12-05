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Бжания встретился с молодыми учеными Абхазии
Бжания встретился с молодыми учеными Абхазии
Аслан Бжания отметил важность наличия площадки для прямого диалога и взаимодействия молодого научного сообщества с президентом. 05.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-05T16:40+0300
2023-12-05T16:40+0300
2023-12-05T16:49+0300
в абхазии
аслан бжания
наука
абхазия
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с участниками Конгресса молодых ученых, проходившего с 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус".Глава государства обратил внимание молодых людей на необходимость расширения и углубления фундаментальных знаний и исследований. На встрече была также высказана идея создания Совета молодых ученых при президенте. Бжания идею поддержал.
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аслан бжания, наука, абхазия
аслан бжания, наука, абхазия
Бжания встретился с молодыми учеными Абхазии
16:40 05.12.2023 (обновлено: 16:49 05.12.2023)
Аслан Бжания отметил важность наличия площадки для прямого диалога и взаимодействия молодого научного сообщества с президентом.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с участниками Конгресса молодых ученых, проходившего с 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус".
Глава государства обратил внимание молодых людей на необходимость расширения и углубления фундаментальных знаний и исследований.
"Именно вы - будущее Абхазии. Ваши знания и достижения в разных сферах будут напрямую влиять на развитие нашей страны", - сказал Бжания.
На встрече была также высказана идея создания Совета молодых ученых при президенте. Бжания идею поддержал.