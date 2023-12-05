https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/bzhaniya-vstretilsya-s-molodymi-uchenymi-abkhazii-1049334135.html

Бжания встретился с молодыми учеными Абхазии

Бжания встретился с молодыми учеными Абхазии

Аслан Бжания отметил важность наличия площадки для прямого диалога и взаимодействия молодого научного сообщества с президентом. 05.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-05T16:40+0300

2023-12-05T16:40+0300

2023-12-05T16:49+0300

в абхазии

аслан бжания

наука

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032063127_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_9e7907c501075aa5817e158b572303cd.jpg

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с участниками Конгресса молодых ученых, проходившего с 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус".Глава государства обратил внимание молодых людей на необходимость расширения и углубления фундаментальных знаний и исследований. На встрече была также высказана идея создания Совета молодых ученых при президенте. Бжания идею поддержал.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, наука, абхазия