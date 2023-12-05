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Чкадуа об участии в Международной премии Искандера: мне важно поплавать в "большой воде"

Чкадуа об участии в Международной премии Искандера: мне важно поплавать в "большой воде"

Автор сборника рассказов "Ковчег", режиссер Ибрагим Чкадуа в эфире радио Sputnik рассказал, как важно для него участие в литературной премии Фазиля Искандера. 05.12.2023, Sputnik Абхазия

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Чкадуа об участии в премии Искандера6 мне важно поплавать в "большой воде" Чкадуа об участии в премии Искандера6 мне важно поплавать в "большой воде"

Объявлен короткий список Международной литературной премии Фазиля Искандера.Имена 21 финалиста названы в четырех номинациях: художественная проза, поэзия, детская и подростковая литература, киносценарий и драматургия. Среди номинантов – абхазский автор сборника рассказов "Ковчег" Ибрагим Чкадуа. В интервью радио Sputnik он рассказал, что на его работах отразилось творчество многих известных писателей."Но я старался пойти своим путем. Это были сценарии. Но я понимал, что, может, не время это снимать. Я понимал, что это не короткометражки, не влезло бы. А снимать большое кино – это большие деньги, большая организация труда. Я понял, что это, может, и не получится. Но чтобы эти образы остались, я решил сделать рассказы – это была вынужденная мера. Может быть, когда-то, если будет возможность, я смогу снять. Мне было важно выйти из масштаба нашей страны, наших читателей. У нас не очень большой читательский стаж. А мне важно в "большой воде поплавать". Поэтому я рискнул отправить рассказы на большой российский конкурс. Очень приятно, что тема абхазской войны свой отпечаток в литературе оставила", – поделился Чкадуа. О том, насколько близко ему писательское творчество, что сподвигло обратиться к литературе, слушайте в подкасте. Торжественное вручение Международной премии Искандера состоится в декабре.

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