https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/grazhdanin-abkhazii-zaderzhan-na-granitse-s-rossiey-po-faktu-kontrabandy-narkotikov-1049328344.html
Гражданин Абхазии задержан на границе с Россией по факту контрабанды наркотиков
Гражданин Абхазии задержан на границе с Россией по факту контрабанды наркотиков
Гражданину Абхазии грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. 05.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-05T12:00+0300
2023-12-05T12:00+0300
2023-12-05T12:06+0300
государственная граница
таможня
россия
абхазия
наркотики
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в отношении 31-летнего гражданина Абхазии, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.Мужчина следовал из России в Абхазию, его остановили на таможенном посту МАПП "Адлер". При себе у него обнаружили пакет с метадоном массой 0,16 грамма. Он заключен под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
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государственная граница, таможня, россия, абхазия, наркотики
государственная граница, таможня, россия, абхазия, наркотики
Гражданин Абхазии задержан на границе с Россией по факту контрабанды наркотиков
12:00 05.12.2023 (обновлено: 12:06 05.12.2023)
Гражданину Абхазии грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в отношении 31-летнего гражданина Абхазии, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.
Мужчина следовал из России в Абхазию, его остановили на таможенном посту МАПП "Адлер". При себе у него обнаружили пакет с метадоном массой 0,16 грамма.
Он заключен под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.