https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/grazhdanin-abkhazii-zaderzhan-na-granitse-s-rossiey-po-faktu-kontrabandy-narkotikov-1049328344.html

Гражданин Абхазии задержан на границе с Россией по факту контрабанды наркотиков

Гражданин Абхазии задержан на границе с Россией по факту контрабанды наркотиков

Гражданину Абхазии грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. 05.12.2023, Sputnik Абхазия

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государственная граница

таможня

россия

абхазия

наркотики

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в отношении 31-летнего гражданина Абхазии, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.Мужчина следовал из России в Абхазию, его остановили на таможенном посту МАПП "Адлер". При себе у него обнаружили пакет с метадоном массой 0,16 грамма. Он заключен под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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государственная граница, таможня, россия, абхазия, наркотики