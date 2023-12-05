https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/khazin-rossii-nuzhen-plan-na-sluchay-polnoy-kapitulyatsii-kievskogo-rezhima-1049329723.html

Хазин: России нужен план на случай полной капитуляции киевского режима

Хазин: России нужен план на случай полной капитуляции киевского режима

Главное ― не повторять ошибок Запада, который поверил в свою непобедимость и откусил геополитический кусок, который не смог переварить, считает известный... 05.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-05T17:06+0300

2023-12-05T17:06+0300

2023-12-05T17:06+0300

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Хазин: России нужен план на случай полной капитуляции киевского режима Хазин: России нужен план на случай полной капитуляции киевского режима

Запад постепенно начинает осознавать ряд принципиально важных моментов, в частности, до них стало доходить, что если бы Запад в свое время не двинулся на Восток, не возникло бы феномена современной России, декларировавшей совершенно иной путь – не западный, что для Запада близко к катастрофе, отметил эксперт в своей авторской программе на радио "Говорит Москва".Где будет эта линия фронтира в Европе – пока вопрос, отмечает эксперт, но абсолютно очевидно, что Украина в эту линию входить не будет."Вопрос, что с этим делать нам. В процессе обрушения будут сметены нынешние либеральные политические элиты. И вылезут люди, которые были всегда, но которым последние пару-тройку десятилетий не давали права голоса. И эти люди очень быстро сформулируют – мы сделали ошибку, что слишком быстро вышли за пределы своих естественных территорий. И оказалось, что их окучивание стоит слишком дорого. Мы не должны повторять их ошибку, и если они уйдут, мы должны взять только то, что точно свое", – рассуждает эксперт.После падения киевского режима должно быть категорически запрещено взаимодействия с теми странами, которые его поддерживали, по крайней мере на 20 лет, считает Хазин.

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