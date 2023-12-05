https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/khazin-rossii-nuzhen-plan-na-sluchay-polnoy-kapitulyatsii-kievskogo-rezhima-1049329723.html
Хазин: России нужен план на случай полной капитуляции киевского режима
Хазин: России нужен план на случай полной капитуляции киевского режима
Главное ― не повторять ошибок Запада, который поверил в свою непобедимость и откусил геополитический кусок, который не смог переварить, считает известный... 05.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-05T17:06+0300
2023-12-05T17:06+0300
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Хазин: России нужен план на случай полной капитуляции киевского режима
Хазин: России нужен план на случай полной капитуляции киевского режима
Запад постепенно начинает осознавать ряд принципиально важных моментов, в частности, до них стало доходить, что если бы Запад в свое время не двинулся на Восток, не возникло бы феномена современной России, декларировавшей совершенно иной путь – не западный, что для Запада близко к катастрофе, отметил эксперт в своей авторской программе на радио "Говорит Москва".Где будет эта линия фронтира в Европе – пока вопрос, отмечает эксперт, но абсолютно очевидно, что Украина в эту линию входить не будет."Вопрос, что с этим делать нам. В процессе обрушения будут сметены нынешние либеральные политические элиты. И вылезут люди, которые были всегда, но которым последние пару-тройку десятилетий не давали права голоса. И эти люди очень быстро сформулируют – мы сделали ошибку, что слишком быстро вышли за пределы своих естественных территорий. И оказалось, что их окучивание стоит слишком дорого. Мы не должны повторять их ошибку, и если они уйдут, мы должны взять только то, что точно свое", – рассуждает эксперт.После падения киевского режима должно быть категорически запрещено взаимодействия с теми странами, которые его поддерживали, по крайней мере на 20 лет, считает Хазин.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, в мире, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, в мире, аудио
Хазин: России нужен план на случай полной капитуляции киевского режима
Главное ― не повторять ошибок Запада, который поверил в свою непобедимость и откусил геополитический кусок, который не смог переварить, считает известный российский эксперт, экономист Михаил Хазин.
Запад постепенно начинает осознавать ряд принципиально важных моментов, в частности, до них стало доходить, что если бы Запад в свое время не двинулся на Восток, не возникло бы феномена современной России, декларировавшей совершенно иной путь – не западный, что для Запада близко к катастрофе, отметил эксперт в своей авторской программе на радио "Говорит Москва".
"Они уже начали понимать, что удержать долларовую систему у них ресурсов нет. Если ее невозможно удержать, ее нужно скидывать, причем скидывать не всюду. Потому что доллар – это все-таки национальная валюта США, и там его скинуть нельзя… Доллар останется, вопрос – где он станется. Долларовая система должна обозначить для себя линии фронтира", – отметил Хазин.
Где будет эта линия фронтира в Европе – пока вопрос, отмечает эксперт, но абсолютно очевидно, что Украина в эту линию входить не будет.
"Вопрос, что с этим делать нам. В процессе обрушения будут сметены нынешние либеральные политические элиты. И вылезут люди, которые были всегда, но которым последние пару-тройку десятилетий не давали права голоса. И эти люди очень быстро сформулируют – мы сделали ошибку, что слишком быстро вышли за пределы своих естественных территорий. И оказалось, что их окучивание стоит слишком дорого. Мы не должны повторять их ошибку, и если они уйдут, мы должны взять только то, что точно свое", – рассуждает эксперт.
После падения киевского режима должно быть категорически запрещено взаимодействия с теми странами, которые его поддерживали, по крайней мере на 20 лет, считает Хазин.
"Мы не должны входить в Прибалтику. Мы не должны входить в некоторые другие страны восточной Европы. Если они там между собой начнут войнушку за границы, мы не должны в это напрямую вмешиваться. Да, там начнется ужас. Но до тех пор, пока государства там не исчезнут, пока всем, кто пострадал, в частности, всем негражданам, не будут выплачены компенсации, мы с этими странами отношений поддерживать не будем, даже если там начнется голод. А вот когда эти режимы уйдут, можно будет на эту тему разговаривать. Наша задача только следить за тем, чтобы там не появились системные враги", – резюмировал эксперт.