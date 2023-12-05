https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/kiselev-tseli-svo-stali-globalnymi-1049326673.html

Киселев: цели СВО стали глобальными

Киселев: цели СВО стали глобальными

Россия в противовес стремлению США лидировать и руководить другими странами предложила конструкцию полицентричного мира, где каждый может быть собой и никто... 05.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-05T10:31+0300

2023-12-05T10:31+0300

2023-12-05T10:42+0300

сша

россия

дмитрий киселев

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/02/1042407506_0:120:2755:1670_1920x0_80_0_0_e43963cb30670e0121410ed385b72312.jpg

СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Характер и цели спецоперации стали глобальными после того, как Запад провозгласил целью стратегическое поражение Москвы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В своей речи на Пятом Всемирном медиа-саммите он отметил, что западным странам не понравился предложенный Россией многополярный миропорядок, и в результате США и НАТО "пошли на Восток с оружием, вооружили Киев, воспитали там националистов и провели кровавый государственный переворот".Журналист указал, что "именно тогда началась та война", которую Москва захотела прекратить спецоперацией, потому что "терпеть это было уже невозможно, там гибли тысячи людей, сотни детей под обстрелами городов".Киселев заявил, что "это война за новый мировой порядок, мир всегда результат войны". По его словам, Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, так как не останется страны, способной поддерживать ядерный баланс с США и мировое соотношение сил, а мир окажется в новой колониальной системе.

сша

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сша, россия, дмитрий киселев, политика, в мире