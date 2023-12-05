https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/kiselev-tseli-svo-stali-globalnymi-1049326673.html
Киселев: цели СВО стали глобальными
Киселев: цели СВО стали глобальными
Россия в противовес стремлению США лидировать и руководить другими странами предложила конструкцию полицентричного мира, где каждый может быть собой и никто... 05.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-05T10:31+0300
2023-12-05T10:31+0300
2023-12-05T10:42+0300
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Характер и цели спецоперации стали глобальными после того, как Запад провозгласил целью стратегическое поражение Москвы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В своей речи на Пятом Всемирном медиа-саммите он отметил, что западным странам не понравился предложенный Россией многополярный миропорядок, и в результате США и НАТО "пошли на Восток с оружием, вооружили Киев, воспитали там националистов и провели кровавый государственный переворот".Журналист указал, что "именно тогда началась та война", которую Москва захотела прекратить спецоперацией, потому что "терпеть это было уже невозможно, там гибли тысячи людей, сотни детей под обстрелами городов".Киселев заявил, что "это война за новый мировой порядок, мир всегда результат войны". По его словам, Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, так как не останется страны, способной поддерживать ядерный баланс с США и мировое соотношение сил, а мир окажется в новой колониальной системе.
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сша, россия, дмитрий киселев, политика, в мире
сша, россия, дмитрий киселев, политика, в мире
Киселев: цели СВО стали глобальными
10:31 05.12.2023 (обновлено: 10:42 05.12.2023)
Россия в противовес стремлению США лидировать и руководить другими странами предложила конструкцию полицентричного мира, где каждый может быть собой и никто никому ничего не навязывает, эта конструкция привлекла многих, заявил Дмитрий Киселев.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Характер и цели спецоперации стали глобальными после того, как Запад провозгласил целью стратегическое поражение Москвы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В своей речи на Пятом Всемирном медиа-саммите он отметил, что западным странам не понравился предложенный Россией многополярный миропорядок, и в результате США и НАТО "пошли на Восток с оружием, вооружили Киев, воспитали там националистов и провели кровавый государственный переворот".
"Националисты объявили русский язык на территории Украины, на котором говорило абсолютное большинство людей, вне закона, закрыли русские школы, запретили исполнять русскую музыку, ввели единый государственный язык и перестали писать инструкции для лекарств на русском языке. Первое правительство, которое было посажено в результате государственного переворота в 2014 году, направило военную армаду с танками и самолетами на Донбасс, это русская промышленная зона, которая не приняла ценности государственного переворота", — подчеркнул Киселев.
Журналист указал, что "именно тогда началась та война", которую Москва захотела прекратить спецоперацией, потому что "терпеть это было уже невозможно, там гибли тысячи людей, сотни детей под обстрелами городов".
Киселев заявил, что "это война за новый мировой порядок, мир всегда результат войны". По его словам, Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, так как не останется страны, способной поддерживать ядерный баланс с США и мировое соотношение сил, а мир окажется в новой колониальной системе.