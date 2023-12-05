https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/konsulskiy-otdel-posolstva-rossii-v-abkhazii-opublikoval-grafik-raboty-v-gagre-1049334828.html

Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы в Гагре

Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы в Гагре

В Гагре консульский пункт Посольства России в Абхазии расположен в районном отделении милиции. 05.12.2023, Sputnik Абхазия

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абхазия

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посольство рф в абхазии

гагра

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 7 и 8 декабря в пункте в Гагре. Отмечается, что для получения готового документа необходимо предварительно оставить заявку на электронной почте rusembsukhum@mail.ru или по телефону консульского отдела Посольства +7-840-226-03-91.При получении паспорта нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, – российский загранпаспорт (при наличии – общегражданский паспорт РФ) или паспорт гражданина Абхазии. Для получения паспорта несовершеннолетним гражданином, заявителю (родителю) необходимо также предъявить оригинал свидетельства о рождении.

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