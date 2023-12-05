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Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы в Гагре
Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы в Гагре
В Гагре консульский пункт Посольства России в Абхазии расположен в районном отделении милиции. 05.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-05T18:40+0300
2023-12-05T18:40+0300
2023-12-05T18:55+0300
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 7 и 8 декабря в пункте в Гагре. Отмечается, что для получения готового документа необходимо предварительно оставить заявку на электронной почте rusembsukhum@mail.ru или по телефону консульского отдела Посольства +7-840-226-03-91.При получении паспорта нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, – российский загранпаспорт (при наличии – общегражданский паспорт РФ) или паспорт гражданина Абхазии. Для получения паспорта несовершеннолетним гражданином, заявителю (родителю) необходимо также предъявить оригинал свидетельства о рождении.
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абхазия, посольство рф в абхазии, гагра
абхазия, посольство рф в абхазии, гагра
Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы в Гагре
18:40 05.12.2023 (обновлено: 18:55 05.12.2023)
В Гагре консульский пункт Посольства России в Абхазии расположен в районном отделении милиции.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 7 и 8 декабря в пункте в Гагре.
7 декабря, с 12:00 до 17:00, и 8 декабря, с 10:00 до 16:45, будет производиться прием документов на оформление российского пятилетнего загранпаспорта и выдача готовых российских загранпаспортов.
Отмечается, что для получения готового документа необходимо предварительно оставить заявку на электронной почте rusembsukhum@mail.ru или по телефону консульского отдела Посольства +7-840-226-03-91.
При получении паспорта нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, – российский загранпаспорт (при наличии – общегражданский паспорт РФ) или паспорт гражданина Абхазии.
Для получения паспорта несовершеннолетним гражданином, заявителю (родителю) необходимо также предъявить оригинал свидетельства о рождении.