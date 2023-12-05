https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/platezhnaya-sistema-mir-zapustila-priem-kart-na-kube-1049335311.html
Платежная система "Мир" запустила прием карт на Кубе
Платежная система "Мир" запустила прием карт на Кубе
В марте 2023 года во всей сети банкоматов на Кубе стало доступно снятие наличных с карт "Мир". 05.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-05T20:00+0300
2023-12-05T20:00+0300
2023-12-05T20:00+0300
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Платежная система "Мир" запустила прием карт на Кубе, теперь туристы из России могут расплатиться ими в магазинах, отелях и ресторанах, следует из релиза оператора карт "Мир" - Национальной системы платежных карт (НСПК).На первом этапе возможность расплатиться "Миром" реализована в наиболее популярных у российских туристов территориях, приводятся в сообщении слова генерального директора платежной системы Владимира Комлева. Он отметил, что география использования карт будет постепенно расширятьсяНСПК напоминает, в марте 2023 года во всей сети банкоматов на Кубе стало доступно снятие наличных с карт "Мир". За это время такой возможностью российские туристы воспользовались около трех тысяч раз.
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куба, россия, банковские карты, в мире
куба, россия, банковские карты, в мире
Платежная система "Мир" запустила прием карт на Кубе
В марте 2023 года во всей сети банкоматов на Кубе стало доступно снятие наличных с карт "Мир".
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Платежная система "Мир" запустила прием карт на Кубе, теперь туристы из России могут расплатиться ими в магазинах, отелях и ресторанах, следует из релиза оператора карт "Мир" - Национальной системы платежных карт (НСПК).
"Платежная система "Мир" запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например, в Гаване и на Варадеро. Теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны", – говорится в сообщении.
На первом этапе возможность расплатиться "Миром" реализована в наиболее популярных у российских туристов территориях, приводятся в сообщении слова генерального директора платежной системы Владимира Комлева. Он отметил, что география использования карт будет постепенно расширяться
НСПК напоминает, в марте 2023 года во всей сети банкоматов на Кубе стало доступно снятие наличных с карт "Мир". За это время такой возможностью российские туристы воспользовались около трех тысяч раз.