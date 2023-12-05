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Премию "Молодой лидер" вручат работникам министерств и ведомств Абхазии
Премию "Молодой лидер" вручат работникам министерств и ведомств Абхазии
Символом премии "Молодой лидер" является Нарт Сасрыкуа. 05.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-05T14:00+0300
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Премию "Молодой лидер" работникам министерств и ведомств, входящих в структуру Кабинета министров Абхазии, вручат 25 декабря, сообщила пресс-служба Госкомспорта. Оценочная комиссия выберет по одному победителю из каждого ведомства. Символом премии "Молодой лидер" является Нарт Сасрыкуа – главный герой абхазских сказаний о Нартах. Автором символа – художник Мадина Бигуаа.
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кабмин абхазии, абхазия

Премию "Молодой лидер" вручат работникам министерств и ведомств Абхазии

14:00 05.12.2023 (обновлено: 14:57 05.12.2023)
© Foto / Томас Тхайцук Кабинет Министров Абхазии
Кабинет Министров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2023
© Foto / Томас Тхайцук
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Символом премии "Молодой лидер" является Нарт Сасрыкуа.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Премию "Молодой лидер" работникам министерств и ведомств, входящих в структуру Кабинета министров Абхазии, вручат 25 декабря, сообщила пресс-служба Госкомспорта.
Первый этап подачи заявок завершился. Главы ведомств отобрали по три сотрудника, возраст которых не превышает 30 лет.
Оценочная комиссия выберет по одному победителю из каждого ведомства. Символом премии "Молодой лидер" является Нарт Сасрыкуа – главный герой абхазских сказаний о Нартах. Автором символа – художник Мадина Бигуаа.
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