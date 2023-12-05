https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/putin-stal-pretendentom-na-zvanie-cheloveka-goda-1049327498.html

Путин стал претендентом на звание человека года

Путин стал претендентом на звание человека года

Владимир Путин уже получал звание человека года в 2007 году. 05.12.2023, Sputnik Абхазия

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владимир путин

time (журнал)

россия

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин вошел в список претендентов на звание человека года, написал в понедельник американский журнал Time.Уточняется, что Путин вошел в список благодаря укреплению своих позиций, несмотря на разные вызовы.Владимир Путин уже получал звание человека года в 2007 году, а впоследствии был многократно включен в перечень ста наиболее влиятельных персон.

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владимир путин, time (журнал), россия