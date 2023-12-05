Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/putin-stal-pretendentom-na-zvanie-cheloveka-goda-1049327498.html
Путин стал претендентом на звание человека года
Путин стал претендентом на звание человека года
Владимир Путин уже получал звание человека года в 2007 году. 05.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-05T11:10+0300
2023-12-05T11:35+0300
владимир путин
time (журнал)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047161323_0:108:2477:1501_1920x0_80_0_0_0dec4d40ede39e5651b36d8c95fc5ed5.jpg
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин вошел в список претендентов на звание человека года, написал в понедельник американский журнал Time.Уточняется, что Путин вошел в список благодаря укреплению своих позиций, несмотря на разные вызовы.Владимир Путин уже получал звание человека года в 2007 году, а впоследствии был многократно включен в перечень ста наиболее влиятельных персон.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047161323_166:0:2311:1609_1920x0_80_0_0_38282a1e08cc6299706d2fb3e5b3b795.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, time (журнал), россия
владимир путин, time (журнал), россия

Путин стал претендентом на звание человека года

11:10 05.12.2023 (обновлено: 11:35 05.12.2023)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Владимир Путин уже получал звание человека года в 2007 году.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин вошел в список претендентов на звание человека года, написал в понедельник американский журнал Time.
Согласно материалу, всего определено девять финалистов, в том числе Карл III, поп-дива Тейлор Свифт и кукла Барби.
Уточняется, что Путин вошел в список благодаря укреплению своих позиций, несмотря на разные вызовы.
Владимир Путин уже получал звание человека года в 2007 году, а впоследствии был многократно включен в перечень ста наиболее влиятельных персон.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0