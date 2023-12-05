https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/svo-kak-idet-zachistka-marinki-1049325521.html

СВО: как идет зачистка Марьинки

СВО: как идет зачистка Марьинки

Ожесточенные бои на западной окраине Марьинки открывают российским войскам путь для дальнейшего продвижения к Днепру. 05.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-05T08:55+0300

2023-12-05T08:55+0300

2023-12-05T08:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

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Александр Хроленко, военный обозревательРоссийский флаг на западной окраине Марьинки подтверждает взлом эшелонированной обороны противника на широком оперативном пространстве.Западнее Донецка российские войска методично перемалывают остатки мощного укрепрайона ВСУ в Марьинке. Несколько украинских подразделений удерживают позиции в железобетонных сооружениях (складах) предприятия "Алматар" на крайнем северо-западе Марьинки. По ним работает российская ствольная и реактивная артиллерия, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепёк". Российский флаг реет над Комсомольской улицей, которая находится на юго-западной окраине города.Разница потенциалов войсковых группировок России и марионеточного киевского режима, очевидный переход Вооруженных сил РФ к наступательным действиям на нескольких оперативных направлениях не оставляют сомнений в необратимости освобождения Марьинки.Россия продолжает наращивать производство вооружений и боеприпасов, включая ударные дроны и высокоточные ракеты – зима на украинском ТВД будет жаркой. В обозримой перспективе вероятно развитие наступательных действий российской группировки войск "Юг" в направлении "фортеции" Курахово (город расположен в 10 км западнее Марьинки), и далее на запад.Неслучайно НАТО готовится к "плохим новостям" с Украины. А британские аналитики предрекают киевскому режиму дальнейшую потерю территорий в случае продолжения конфликта. Белый дом тревожно сообщил Конгрессу, что к концу календарного 2023 года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине. А что потом?Пушки вместо салаРезерв безрассудства киевского режима неисчерпаем. Украинские стратеги "на голубом глазу" подсчитали, что для выхода ВСУ "на границы 1991 года" понадобится не менее 350 млрд долларов. Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин получил от Украины официальный запрос на поставку 17 млн артиллерийских снарядов разных калибров. Удивлению Остина не было предела, ведь в 2023-м и обозримом будущем США и все их союзники способны произвести за год всего около 600 тысяч снарядов. Возможно, Киев намерен вести "великую украинскую войну" в ближайшие 28 лет. У НАТО несопряженные с украинским ТВД ресурсы и планы.Генсек альянса Йенс Столтенберг по инерции еще уверяет: "Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде". Вместе с тем предлагает готовиться к плохим новостям с украинского ТВД. На этапе подготовки к очередному саммиту альянса в Вашингтоне ведущие страны альянса стремятся заранее исключить дискуссии об украинском пути к членству, которые публично разыгрались на прошлогодней встрече в Вильнюсе. Американское издание Politico отмечает желание некоторых членов альянса, включая Германию, "сохранить высокие моральные позиции, а также некие минимальные рамки для возможного возвращения к нормальным отношениям с Россией".С другой стороны, Вашингтон все еще пребывает в иллюзиях "исключительности", и не готов к возвращению в реальный, многополярный мир. На Рейгановском форуме в Калифорнии 2 декабря министр обороны США Ллойд Остин констатировал "трудные времена", и сразу указал выход: "Когда мир находится в смятении, союзники и партнеры обращаются к Соединенным Штатам, чтобы узнать, как жить дальше. И США не должны отказываться от обеспечения лидерства и принятия решений". Более того: "Мир, построенный американским руководством, может быть сохранен только американским руководством".Собственно, попытку этого "самосохранения" мы и наблюдаем на украинском ТВД. В американской системе координат киевский режим и население подконтрольных ему территорий – лишь расходный материал для сохранения иллюзии "американского лидерства". Сотни тысяч украинских солдат погибли за интересы США, и счет может пойти на миллионы – в случае одобрения американским Конгрессом еще 60 млрд или 100 млрд долларов "помощи Украине".После Вьетнама, Ирака, Афганистана и Украины за величие Америки с высокой вероятностью пострадают жители Тайваня, которых сегодня "программируют" на войну с континентальным Китаем. Таковы неписанные "правила" США – для подчиненных союзников, лимитрофов и рабов "миропорядка".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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украина, россия, нато, аналитика