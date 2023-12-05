https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/takie-obstoyatelstva-topchyan-o-borbe-s-nasiliem-nad-zhenschinami-v-abkhazii--1049321148.html

Такие обстоятельства: Топчьян о борьбе с насилием над женщинами в Абхазии

Такие обстоятельства: Топчьян о борьбе с насилием над женщинами в Абхазии

Насколько для Абхазии свойственна проблема насилия над женщинами, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель "Ассоциации женщин Абхазии" Мариетта Топчьян. 05.12.2023, Sputnik Абхазия

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2023-12-05T09:40+0300

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Такие обстоятельства: Топчьян о борьбе с насилием над женщинами в Абхазии Такие обстоятельства: Топчьян о борьбе с насилием над женщинами в Абхазии

С 25 ноября по 10 декабря проходит ежегодная Международная кампания "16 дней против насилия в отношении женщин и девочек". В Абхазии кампанию проводит "Ассоциация женщин Абхазии". Какие мероприятия и акции она в себя включает, какие цели ставят перед собой ее организаторы, рассказала руководитель Ассоциации Мариетта Топчьян. Ассоциация 18-й год проводит в Абхазии кампанию, в этом году она проходит более широко и с привлечением молодежи, сообщила Топчьян."За последние полтора года к нам в "Ассоциацию женщин Абхазии" пришло много молодежи. Их волнуют проблемы, которые они видят в семье, не только связанные с насилием", – рассказала Топчьян. Она отметила, что домашнее насилие – проблема системная, регулярно повторяющиеся акты насилия. Через приемные, кризисные центры за три года прошло около 700 человек впервые обратившихся. "К нам приходит человек, который уже не справляется. Но не каждого из них мы можем поместить в безопасное место. И не каждый из них готов справиться с насилием. Все, что мы делаем, делаем в силу того, что получаем финансирование по грантам. Но если завтра это закончится, эти люди останутся", – сказала Мариетта Топчьян. Слушайте подкаст.

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