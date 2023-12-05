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Житель Московской области задержан с наркотиками в Гудаутском районе
Житель Московской области задержан с наркотиками в Гудаутском районе
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Житель Московской области Святослав Огарев задержан сотрудниками УКОН МВД с поличным в селе Приморское Гудаутского района, сообщила... 05.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-05T18:00+0300
2023-12-05T18:00+0300
2023-12-05T18:56+0300
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Житель Московской области Святослав Огарев задержан сотрудниками УКОН МВД с поличным в селе Приморское Гудаутского района, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.Огарев, действуя по предварительному сговору с куратором, приобрел наркотик для сбыта на территории Абхазии. Он реализовывал метадон по каналу "Кира" и делал тайные закладки.Общая масса изъятого наркотика и обнаруженного в закладках составила 14,377 грамма.Возбуждено уголовное дело. Огарев заключен под стражу.
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мвд абхазии, наркотики, абхазия
мвд абхазии, наркотики, абхазия
Житель Московской области задержан с наркотиками в Гудаутском районе
18:00 05.12.2023 (обновлено: 18:56 05.12.2023)
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Житель Московской области Святослав Огарев задержан сотрудниками УКОН МВД с поличным в селе Приморское Гудаутского района, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
Он оказал злостное сопротивление сотрудникам милиции. При личном досмотре у него изъяли 15 свертков с метадоном.
Огарев, действуя по предварительному сговору с куратором, приобрел наркотик для сбыта на территории Абхазии. Он реализовывал метадон по каналу "Кира" и делал тайные закладки.
Общая масса изъятого наркотика и обнаруженного в закладках составила 14,377 грамма.
Возбуждено уголовное дело. Огарев заключен под стражу.