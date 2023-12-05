https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/zhitel-moskovskoy-oblasti-zaderzhan-s-narkotikami-v-gudautskom-rayone-1049334658.html

Житель Московской области задержан с наркотиками в Гудаутском районе

Житель Московской области задержан с наркотиками в Гудаутском районе

СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Житель Московской области Святослав Огарев задержан сотрудниками УКОН МВД с поличным в селе Приморское Гудаутского района, сообщила... 05.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-05T18:00+0300

2023-12-05T18:00+0300

2023-12-05T18:56+0300

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Житель Московской области Святослав Огарев задержан сотрудниками УКОН МВД с поличным в селе Приморское Гудаутского района, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.Огарев, действуя по предварительному сговору с куратором, приобрел наркотик для сбыта на территории Абхазии. Он реализовывал метадон по каналу "Кира" и делал тайные закладки.Общая масса изъятого наркотика и обнаруженного в закладках составила 14,377 грамма.Возбуждено уголовное дело. Огарев заключен под стражу.

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