https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/zvezdnaya-istoriya-organizatory-otsenili-proekt-apsny-star-1049334020.html
Звездная история: организаторы оценили проект "Apsny Star"
Звездная история: организаторы оценили проект "Apsny Star"
Пресс-конференция по итогам музыкального проекта "Apsny Star"состоялась в Sputnik во вторник, 5 декабря. 05.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-05T16:00+0300
2023-12-05T16:00+0300
2023-12-05T16:52+0300
пресс-центр
видео
видео из пресс-центра
абхазия
культура
музыка
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На пресс-конференции Анри Гумба отметил, что, по его мнению, первый сезон проекта был намного ярче, так как спустя десять лет зрители ждали его возвращения и оно было ярким. Кроме того, по его словам, в первом сезоне были отобраны более опытные участники, которые знали, как вести и преподносить себя на сцене.Второй сезон выдался на летний период и, как объяснил Гумба, совпал с приездом в Абхазию многих артистов, которые собирали залы, поэтому интерес зрителей к "Apsny Star" был меньше.Финал проекта – событие года для организаторов, отметил продюсер Роланд Бганба. По его словам, цель финального концерта - удивить зрителей и телезрителей, поэтому концерт пройдет не в обычном формате, а будет поделен на блоки.Продюсеры музыкального рассказали, что в 2024 году планируется новый сезон "Apsny Star", но уже для детей.
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видео, видео из пресс-центра, абхазия, культура, музыка, видео
видео, видео из пресс-центра, абхазия, культура, музыка, видео
Звездная история: организаторы оценили проект "Apsny Star"
16:00 05.12.2023 (обновлено: 16:52 05.12.2023)
Пресс-конференция по итогам музыкального проекта "Apsny Star"состоялась в Sputnik во вторник, 5 декабря.
На пресс-конференции Анри Гумба отметил, что, по его мнению, первый сезон проекта был намного ярче, так как спустя десять лет зрители ждали его возвращения и оно было ярким. Кроме того, по его словам, в первом сезоне были отобраны более опытные участники, которые знали, как вести и преподносить себя на сцене.
Второй сезон выдался на летний период и, как объяснил Гумба, совпал с приездом в Абхазию многих артистов, которые собирали залы, поэтому интерес зрителей к "Apsny Star" был меньше.
Финал проекта – событие года для организаторов, отметил продюсер Роланд Бганба. По его словам, цель финального концерта - удивить зрителей и телезрителей, поэтому концерт пройдет не в обычном формате, а будет поделен на блоки.
Продюсеры музыкального рассказали, что в 2024 году планируется новый сезон "Apsny Star", но уже для детей.