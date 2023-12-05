https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/zvezdnaya-istoriya-organizatory-otsenili-proekt-apsny-star-1049334020.html

Звездная история: организаторы оценили проект "Apsny Star"

Звездная история: организаторы оценили проект "Apsny Star"

Пресс-конференция по итогам музыкального проекта "Apsny Star"состоялась в Sputnik во вторник, 5 декабря. 05.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-05T16:00+0300

2023-12-05T16:00+0300

2023-12-05T16:52+0300

пресс-центр

видео

видео из пресс-центра

абхазия

культура

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/05/1049332865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d79ebf14e76589698351e9e8cf9d5220.jpg

На пресс-конференции Анри Гумба отметил, что, по его мнению, первый сезон проекта был намного ярче, так как спустя десять лет зрители ждали его возвращения и оно было ярким. Кроме того, по его словам, в первом сезоне были отобраны более опытные участники, которые знали, как вести и преподносить себя на сцене.Второй сезон выдался на летний период и, как объяснил Гумба, совпал с приездом в Абхазию многих артистов, которые собирали залы, поэтому интерес зрителей к "Apsny Star" был меньше.Финал проекта – событие года для организаторов, отметил продюсер Роланд Бганба. По его словам, цель финального концерта - удивить зрителей и телезрителей, поэтому концерт пройдет не в обычном формате, а будет поделен на блоки.Продюсеры музыкального рассказали, что в 2024 году планируется новый сезон "Apsny Star", но уже для детей.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, видео из пресс-центра, абхазия, культура, музыка, видео