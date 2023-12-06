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Часть Сухума останется без воды 7 декабря
Часть Сухума останется без воды 7 декабря
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды 7 декабря из-за ремонтных работ, сообщили в "Водоканале". 06.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-06T15:20+0300
2023-12-06T15:20+0300
2023-12-06T15:35+0300
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды 7 декабря из-за ремонтных работ, сообщили в "Водоканале". Работы будут проводить на: Подача воды будет остановлена с 00:00 до 18:00 в районах Сухума: Новый район, массив Гумиста, улица Эшба, Старый поселок, вокзал, центральная и нагорная части города, ВИЭМ, рынок, Маяк.
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водоснабжение, сухум, абхазия
водоснабжение, сухум, абхазия
Часть Сухума останется без воды 7 декабря
15:20 06.12.2023 (обновлено: 15:35 06.12.2023)
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды 7 декабря из-за ремонтных работ, сообщили в "Водоканале".
Работы будут проводить на:
улицах Лакоба и Воронова;
улицах Когония и Воронова;
улицах Сахарова и Ардзинба;
насосной станции №4 (с. Гумиста);
Подача воды будет остановлена с 00:00 до 18:00 в районах Сухума: Новый район, массив Гумиста, улица Эшба, Старый поселок, вокзал, центральная и нагорная части города, ВИЭМ, рынок, Маяк.