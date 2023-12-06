https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-7-dekabrya-1049344819.html

Часть Сухума останется без воды 7 декабря

Часть Сухума останется без воды 7 декабря

СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды 7 декабря из-за ремонтных работ, сообщили в "Водоканале". 06.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

сухум

абхазия

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды 7 декабря из-за ремонтных работ, сообщили в "Водоканале". Работы будут проводить на: Подача воды будет остановлена с 00:00 до 18:00 в районах Сухума: Новый район, массив Гумиста, улица Эшба, Старый поселок, вокзал, центральная и нагорная части города, ВИЭМ, рынок, Маяк.

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водоснабжение, сухум, абхазия