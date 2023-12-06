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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-7-dekabrya-1049344819.html
Часть Сухума останется без воды 7 декабря
Часть Сухума останется без воды 7 декабря
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды 7 декабря из-за ремонтных работ, сообщили в "Водоканале". 06.12.2023, Sputnik Абхазия
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в абхазии
водоснабжение
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды 7 декабря из-за ремонтных работ, сообщили в "Водоканале". Работы будут проводить на: Подача воды будет остановлена с 00:00 до 18:00 в районах Сухума: Новый район, массив Гумиста, улица Эшба, Старый поселок, вокзал, центральная и нагорная части города, ВИЭМ, рынок, Маяк.
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водоснабжение, сухум, абхазия
водоснабжение, сухум, абхазия

Часть Сухума останется без воды 7 декабря

15:20 06.12.2023 (обновлено: 15:35 06.12.2023)
© Sputnik / Акоп Кущян Смеситель
Смеситель - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды 7 декабря из-за ремонтных работ, сообщили в "Водоканале".
Работы будут проводить на:
улицах Лакоба и Воронова;
улицах Когония и Воронова;
улице Чачба, 88;
улицах Сахарова и Ардзинба;
улицах Гулиа и Сахарова;
насосной станции №4 (с. Гумиста);
массиве Гумиста.
Подача воды будет остановлена с 00:00 до 18:00 в районах Сухума: Новый район, массив Гумиста, улица Эшба, Старый поселок, вокзал, центральная и нагорная части города, ВИЭМ, рынок, Маяк.
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