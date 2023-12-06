https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/minprosvescheniya-rossii-i-abkhazii-obsudili-rabotu-opeki-i-popechitelstva-v-respublike-1049346924.html

Минпросвещения России и Абхазии обсудили работу опеки и попечительства в республике

Минпросвещения России и Абхазии обсудили работу опеки и попечительства в республике

На площадке Sputnik Абхазия состоялось онлайн-совещание между представителями Минпроса России и Абхазии, а также аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 06.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-06T17:20+0300

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2023-12-06T18:07+0300

в абхазии

абхазия

россия

гармонизация законодательств абхазии и россии

опека

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии выступил с двумя инициативами на совещании с представителями Минпроса России в рамках гармонизации законодательств двух стран. Об этом Sputnik рассказала юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая.Как отметила Ляховецкая, планируется создание рабочей группы, которая будет работать над законопроектом об органах опеки и попечительства.Идею, по словам Ляховецкой, поддержала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.В рамках второй инициативы стороны обсудили возможность организации обучающих курсов для сотрудников органов опеки в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Реализация этой идеи состоится в следующем году.

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абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, опека