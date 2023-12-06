https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/minprosvescheniya-rossii-i-abkhazii-obsudili-rabotu-opeki-i-popechitelstva-v-respublike-1049346924.html
Минпросвещения России и Абхазии обсудили работу опеки и попечительства в республике
Минпросвещения России и Абхазии обсудили работу опеки и попечительства в республике
На площадке Sputnik Абхазия состоялось онлайн-совещание между представителями Минпроса России и Абхазии, а также аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 06.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-06T17:20+0300
2023-12-06T17:20+0300
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии выступил с двумя инициативами на совещании с представителями Минпроса России в рамках гармонизации законодательств двух стран. Об этом Sputnik рассказала юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая.Как отметила Ляховецкая, планируется создание рабочей группы, которая будет работать над законопроектом об органах опеки и попечительства.Идею, по словам Ляховецкой, поддержала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.В рамках второй инициативы стороны обсудили возможность организации обучающих курсов для сотрудников органов опеки в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Реализация этой идеи состоится в следующем году.
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абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, опека
абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, опека
Минпросвещения России и Абхазии обсудили работу опеки и попечительства в республике
17:20 06.12.2023 (обновлено: 18:07 06.12.2023)
На площадке Sputnik Абхазия состоялось онлайн-совещание между представителями Минпроса России и Абхазии, а также аппарата Уполномоченного по правам ребенка.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии выступил с двумя инициативами на совещании с представителями Минпроса России в рамках гармонизации законодательств двух стран. Об этом Sputnik рассказала юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая.
Аппарат предложил совместно с российскими коллегами разработать проект закона об органах опеки и попечительства в Абхазии. Сейчас эта деятельность регулируется временным положением и должностными инструкциями.
Как отметила Ляховецкая, планируется создание рабочей группы, которая будет работать над законопроектом об органах опеки и попечительства.
Идею, по словам Ляховецкой, поддержала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.
В рамках второй инициативы стороны обсудили возможность организации обучающих курсов для сотрудников органов опеки в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Реализация этой идеи состоится в следующем году.