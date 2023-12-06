https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/novyy-bort-mchs-vyletel-s-gumanitarnoy-pomoschyu-dlya-gazy-1049338185.html

Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы

Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы

Cбор гуманитарной помощи инициирован правительством Республики Ингушетия. 06.12.2023, Sputnik Абхазия

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сектор газа

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Очередной транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в среду.Спецборт МЧС России доставит в Египет гуманитарную помощь общим весом 27,5 тонны. В составе груза детское питание, продукты, средства личной гигиены, а также матрасы и одеяла.Отмечается, что сбор направленной помощи инициирован правительством Республики Ингушетия.

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