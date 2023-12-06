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Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы
Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы
Cбор гуманитарной помощи инициирован правительством Республики Ингушетия. 06.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-06T10:20+0300
2023-12-06T10:20+0300
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Очередной транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в среду.Спецборт МЧС России доставит в Египет гуманитарную помощь общим весом 27,5 тонны. В составе груза детское питание, продукты, средства личной гигиены, а также матрасы и одеяла.Отмечается, что сбор направленной помощи инициирован правительством Республики Ингушетия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мчс рф, россия, сектор газа, египет
мчс рф, россия, сектор газа, египет
Новый борт МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы
10:20 06.12.2023 (обновлено: 11:16 06.12.2023)
Cбор гуманитарной помощи инициирован правительством Республики Ингушетия.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Очередной транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в среду.
"Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш", – сказал собеседник агентства.
Спецборт МЧС России доставит в Египет гуманитарную помощь общим весом 27,5 тонны. В составе груза детское питание, продукты, средства личной гигиены, а также матрасы и одеяла.
Отмечается, что сбор направленной помощи инициирован правительством Республики Ингушетия.