https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/okolo-70-abkhazskikh-detey-proshli-psikhiatricheskuyu-diagnostiku-1049335419.html

Около 70 абхазских детей прошли психиатрическую диагностику

Около 70 абхазских детей прошли психиатрическую диагностику

Фонд "Ашана" при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии реализовал проект с привлечением российского специалиста, врача-психиатра Оксаны Мельниковой. 06.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-06T08:55+0300

2023-12-06T08:55+0300

2023-12-06T09:59+0300

абхазия

в абхазии

психиатрия

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медицина

культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik.Около 70 абхазских детей прошли психиатрическую диагностику у российских и абхазских специалистов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-психиатр Гванца Мачавариани.Проект был организован фондом "Ашана" при поддержке ведомства. В нем приняли участие детский и подростковый врач-психиатр Оксана Мельникова.По словам абхазского врача-психиатра Гванцы Мачавариани, ежедневно специалисты консультировали более десяти пациентов с нарушениями развития.Российский специалист Оксана Мельникова отметила, что у большинства осмотренных детей было выявлено нарушение развития с дефектом интеллекта.Зачастую, как отметили специалисты, родители не обращают внимание на проблемы своих детей и тем самым упускают время."К примеру, если речевой центр завершает свое развитие к четырем с половиной годам, и до этого возраста не запустится речевой процесс, то он уже полноценно не запустится. Даже если ребенок заговорит, то с дефектами. А речь непосредственно связана с интеллектом. Если ребенок не заговорит после четырех, то время уже упущено, уже начинается интеллектуальное отставание, которое может привести в итоге к инвалидности. Поэтому очень важно не упускать время", – подчеркнула Мельникова.По ее словам, в республике большие проблемы с детской психиатрией, она здесь фактически не развита."Детская психиатрия – это не просто врач и ребенок. Это врач, ребенок, его семья и его социальное окружение. Детская психиатрия делится на два раздела – патология развития, куда входит умственная отсталость, аутистические расстройства и психические расстройства, когда ребенок может заболеть психическим расстройством. Если к нему подойти достаточно качественно, диагностировать, лечить, и тогда он дальше будет продолжать свое развитие и вести активное социальное функционирование. У нас на сегодняшний день в рамках России это все работает, понятно, со своими прорехами. И здесь, к сожалению, на сегодняшний день нет ничего. Если даже мы видим детей с нарушенным развитием, то мы не знаем, куда их деть", – отметила Оксана Мельникова.Для того, чтобы заложить фундамент детской психиатрии в Абхазии, в первую очередь, необходимо подготовить специалистов и открыть амбулаторную службу с дневным стационаром, чтобы можно было проводить хотя бы элементарную диагностику ребенка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20181010/psixiatr-mnogie-ne-obrashhayutsya-za-pomoshhyu-iz-za-stereotipov-1025243054.html

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абхазия, психиатрия, дети, медицина, культурно-благотворительный фонд "ашана"