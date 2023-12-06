https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/okolo-70-abkhazskikh-detey-proshli-psikhiatricheskuyu-diagnostiku-1049335419.html
Около 70 абхазских детей прошли психиатрическую диагностику
Около 70 абхазских детей прошли психиатрическую диагностику
Фонд "Ашана" при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии реализовал проект с привлечением российского специалиста, врача-психиатра Оксаны Мельниковой. 06.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-06T08:55+0300
2023-12-06T08:55+0300
2023-12-06T09:59+0300
абхазия
в абхазии
психиатрия
дети
медицина
культурно-благотворительный фонд "ашана"
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik.Около 70 абхазских детей прошли психиатрическую диагностику у российских и абхазских специалистов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-психиатр Гванца Мачавариани.Проект был организован фондом "Ашана" при поддержке ведомства. В нем приняли участие детский и подростковый врач-психиатр Оксана Мельникова.По словам абхазского врача-психиатра Гванцы Мачавариани, ежедневно специалисты консультировали более десяти пациентов с нарушениями развития.Российский специалист Оксана Мельникова отметила, что у большинства осмотренных детей было выявлено нарушение развития с дефектом интеллекта.Зачастую, как отметили специалисты, родители не обращают внимание на проблемы своих детей и тем самым упускают время."К примеру, если речевой центр завершает свое развитие к четырем с половиной годам, и до этого возраста не запустится речевой процесс, то он уже полноценно не запустится. Даже если ребенок заговорит, то с дефектами. А речь непосредственно связана с интеллектом. Если ребенок не заговорит после четырех, то время уже упущено, уже начинается интеллектуальное отставание, которое может привести в итоге к инвалидности. Поэтому очень важно не упускать время", – подчеркнула Мельникова.По ее словам, в республике большие проблемы с детской психиатрией, она здесь фактически не развита."Детская психиатрия – это не просто врач и ребенок. Это врач, ребенок, его семья и его социальное окружение. Детская психиатрия делится на два раздела – патология развития, куда входит умственная отсталость, аутистические расстройства и психические расстройства, когда ребенок может заболеть психическим расстройством. Если к нему подойти достаточно качественно, диагностировать, лечить, и тогда он дальше будет продолжать свое развитие и вести активное социальное функционирование. У нас на сегодняшний день в рамках России это все работает, понятно, со своими прорехами. И здесь, к сожалению, на сегодняшний день нет ничего. Если даже мы видим детей с нарушенным развитием, то мы не знаем, куда их деть", – отметила Оксана Мельникова.Для того, чтобы заложить фундамент детской психиатрии в Абхазии, в первую очередь, необходимо подготовить специалистов и открыть амбулаторную службу с дневным стационаром, чтобы можно было проводить хотя бы элементарную диагностику ребенка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20181010/psixiatr-mnogie-ne-obrashhayutsya-za-pomoshhyu-iz-za-stereotipov-1025243054.html
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абхазия, психиатрия, дети, медицина, культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия, психиатрия, дети, медицина, культурно-благотворительный фонд "ашана"
Около 70 абхазских детей прошли психиатрическую диагностику
08:55 06.12.2023 (обновлено: 09:59 06.12.2023)
Фонд "Ашана" при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии реализовал проект с привлечением российского специалиста, врача-психиатра Оксаны Мельниковой.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik.Около 70 абхазских детей прошли психиатрическую диагностику у российских и абхазских специалистов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-психиатр Гванца Мачавариани.
Проект был организован фондом "Ашана" при поддержке ведомства. В нем приняли участие детский и подростковый врач-психиатр Оксана Мельникова.
По словам абхазского врача-психиатра Гванцы Мачавариани, ежедневно специалисты консультировали более десяти пациентов с нарушениями развития.
"Попадали к нам тяжелые детки, потому что уже перед тем как к нам попасть, эти дети проходили определенный отбор, первичную диагностику. То есть здоровые детки на обследование не приходили. Поэтому картина сложилась немного грустная, но тем не менее эти 70 человек были проконсультированы, диагностированы, для них был составлен предварительный маршрут дальнейшей диагностики, лечения и реабилитации", – отметила Мачавариани.
Российский специалист Оксана Мельникова отметила, что у большинства осмотренных детей было выявлено нарушение развития с дефектом интеллекта.
Зачастую, как отметили специалисты, родители не обращают внимание на проблемы своих детей и тем самым упускают время.
"К примеру, если речевой центр завершает свое развитие к четырем с половиной годам, и до этого возраста не запустится речевой процесс, то он уже полноценно не запустится. Даже если ребенок заговорит, то с дефектами. А речь непосредственно связана с интеллектом. Если ребенок не заговорит после четырех, то время уже упущено, уже начинается интеллектуальное отставание, которое может привести в итоге к инвалидности. Поэтому очень важно не упускать время", – подчеркнула Мельникова.
По ее словам, в республике большие проблемы с детской психиатрией, она здесь фактически не развита.
"Детская психиатрия – это не просто врач и ребенок. Это врач, ребенок, его семья и его социальное окружение. Детская психиатрия делится на два раздела – патология развития, куда входит умственная отсталость, аутистические расстройства и психические расстройства, когда ребенок может заболеть психическим расстройством. Если к нему подойти достаточно качественно, диагностировать, лечить, и тогда он дальше будет продолжать свое развитие и вести активное социальное функционирование. У нас на сегодняшний день в рамках России это все работает, понятно, со своими прорехами. И здесь, к сожалению, на сегодняшний день нет ничего. Если даже мы видим детей с нарушенным развитием, то мы не знаем, куда их деть", – отметила Оксана Мельникова.
Для того, чтобы заложить фундамент детской психиатрии в Абхазии, в первую очередь, необходимо подготовить специалистов и открыть амбулаторную службу с дневным стационаром, чтобы можно было проводить хотя бы элементарную диагностику ребенка.