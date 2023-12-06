https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/plan-po-nalogovym-postupleniyam-v-byudzhet-za-11-mesyatsev-perevypolnen-na-25-1049334792.html

План по налоговым поступлениям в бюджет за 11 месяцев перевыполнен на 25%

План по налоговым поступлениям в бюджет за 11 месяцев перевыполнен на 25%

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за 11 месяцев этого года составила 941,2 млн руб. 06.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-06T11:00+0300

2023-12-06T11:00+0300

2023-12-06T12:25+0300

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. За 11 месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 4,7 млрд руб при плане 3,7 млрд руб, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Перевыполнение плана составило 25%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 121%, что в суммарном выражении – 808,2 млн руб.

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