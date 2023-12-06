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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/plan-po-nalogovym-postupleniyam-v-byudzhet-za-11-mesyatsev-perevypolnen-na-25-1049334792.html
План по налоговым поступлениям в бюджет за 11 месяцев перевыполнен на 25%
План по налоговым поступлениям в бюджет за 11 месяцев перевыполнен на 25%
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за 11 месяцев этого года составила 941,2 млн руб. 06.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-06T11:00+0300
2023-12-06T12:25+0300
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. За 11 месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 4,7 млрд руб при плане 3,7 млрд руб, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Перевыполнение плана составило 25%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 121%, что в суммарном выражении – 808,2 млн руб.
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налоги, абхазия, экономика, бюджет
налоги, абхазия, экономика, бюджет

План по налоговым поступлениям в бюджет за 11 месяцев перевыполнен на 25%

11:00 06.12.2023 (обновлено: 12:25 06.12.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Деньги
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за 11 месяцев этого года составила 941,2 млн руб.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. За 11 месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 4,7 млрд руб при плане 3,7 млрд руб, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам.
Перевыполнение плана составило 25%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 121%, что в суммарном выражении – 808,2 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за 11 месяцев 2023 года

Город, район

План (руб)

Поступило (руб)

Выполнение

Сухум

1,8 млрд

2,1 млрд

120%

Гагрский район

1,1 млрд

1,5 млрд

133%

Гудаутский район

336,2 млн

482,8 млн

144%

Сухумский район

101,4 млн

150,1 млн

148%

Гулрыпшский район

94,0 млн

123,4 млн

130%

Очамчырский район

179,1 млн

118,7 млн

66%

Ткуарчалский район

32,7 млн

42,0 млн

128%

Галский район

51,8 млн

80,3 млн

155%

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