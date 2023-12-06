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План по налоговым поступлениям в бюджет за 11 месяцев перевыполнен на 25%
План по налоговым поступлениям в бюджет за 11 месяцев перевыполнен на 25%
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за 11 месяцев этого года составила 941,2 млн руб. 06.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-06T11:00+0300
2023-12-06T11:00+0300
2023-12-06T12:25+0300
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. За 11 месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 4,7 млрд руб при плане 3,7 млрд руб, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Перевыполнение плана составило 25%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 121%, что в суммарном выражении – 808,2 млн руб.
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налоги, абхазия, экономика, бюджет
налоги, абхазия, экономика, бюджет
План по налоговым поступлениям в бюджет за 11 месяцев перевыполнен на 25%
11:00 06.12.2023 (обновлено: 12:25 06.12.2023)
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за 11 месяцев этого года составила 941,2 млн руб.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. За 11 месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 4,7 млрд руб при плане 3,7 млрд руб, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам.
Перевыполнение плана составило 25%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 121%, что в суммарном выражении – 808,2 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за 11 месяцев 2023 года
Город, район
План (руб)
Поступило (руб)
Выполнение
Сухум
1,8 млрд
2,1 млрд
120%
Гагрский район
1,1 млрд
1,5 млрд
133%
Гудаутский район
336,2 млн
482,8 млн
144%
Сухумский район
101,4 млн
150,1 млн
148%
Гулрыпшский район
94,0 млн
123,4 млн
130%
Очамчырский район
179,1 млн
118,7 млн
66%
Ткуарчалский район
32,7 млн
42,0 млн
128%
Галский район
51,8 млн
80,3 млн
155%