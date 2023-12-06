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Такие обстоятельства: Логуа и Архипова об участии в Карьерной школе
Такие обстоятельства: Логуа и Архипова об участии в Карьерной школе
Участницы Карьерной школы правительства Москвы для молодых соотечественников Елизавета Логуа и Дарья Архипова в эфире радио Sputnik рассказал об опыте... 06.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-06T09:40+0300
2023-12-06T09:40+0300
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Такие обстоятельства: Логуа и Архипова об участии в Карьерной школе
Такие обстоятельства: Логуа и Архипова об участии в Карьерной школе
В Баку завершила работу Карьерная школа правительства Москвы для молодых соотечественников. Участие в ней приняли 65 соотечественников из 24 стран СНГ, Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии. Организаторами выступили Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы, Московский дом соотечественников и Московский центр международного сотрудничества. Кто поехал в Баку для участия в Карьерной школе от Абхазии, какие навыки приобретали учащиеся школы, рассказали директор "Молодежного движения Абхазии", специалист по работе с молодежью в Россотрудничестве Елизавета Логуа и активистка Русской общины Гагрского района "Славянский дом", пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Абхазии Дарья Архипова.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, россотрудничество, правительство г. москвы, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, россотрудничество, правительство г. москвы, аудио
Такие обстоятельства: Логуа и Архипова об участии в Карьерной школе
09:40 06.12.2023 (обновлено: 10:18 06.12.2023)
Участницы Карьерной школы правительства Москвы для молодых соотечественников Елизавета Логуа и Дарья Архипова в эфире радио Sputnik рассказал об опыте, полученном в Баку.
В Баку завершила работу Карьерная школа правительства Москвы для молодых соотечественников. Участие в ней приняли 65 соотечественников из 24 стран СНГ, Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии. Организаторами выступили Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы, Московский дом соотечественников и Московский центр международного сотрудничества.
Кто поехал в Баку для участия в Карьерной школе от Абхазии, какие навыки приобретали учащиеся школы, рассказали директор "Молодежного движения Абхазии", специалист по работе с молодежью в Россотрудничестве Елизавета Логуа и активистка Русской общины Гагрского района "Славянский дом", пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Абхазии Дарья Архипова.