https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/takie-obstoyatelstva-logua-i-arkhipova-ob-uchastii-v-karernoy-shkole--1049329605.html

Такие обстоятельства: Логуа и Архипова об участии в Карьерной школе

Такие обстоятельства: Логуа и Архипова об участии в Карьерной школе

Участницы Карьерной школы правительства Москвы для молодых соотечественников Елизавета Логуа и Дарья Архипова в эфире радио Sputnik рассказал об опыте... 06.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-06T09:40+0300

2023-12-06T09:40+0300

2023-12-06T10:18+0300

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Такие обстоятельства: Логуа и Архипова об участии в Карьерной школе Такие обстоятельства: Логуа и Архипова об участии в Карьерной школе

В Баку завершила работу Карьерная школа правительства Москвы для молодых соотечественников. Участие в ней приняли 65 соотечественников из 24 стран СНГ, Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии. Организаторами выступили Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы, Московский дом соотечественников и Московский центр международного сотрудничества. Кто поехал в Баку для участия в Карьерной школе от Абхазии, какие навыки приобретали учащиеся школы, рассказали директор "Молодежного движения Абхазии", специалист по работе с молодежью в Россотрудничестве Елизавета Логуа и активистка Русской общины Гагрского района "Славянский дом", пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Абхазии Дарья Архипова.Слушайте подкаст.

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