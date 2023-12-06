https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/takie-obstoyatelstva-melnikova-i-machavariani-o-sostoyanii-detskoy-psikhiatrii-v-abkhazii--1049341038.html

Такие обстоятельства: Мельникова и Мачавариани о состоянии детской психиатрии в Абхазии

Такие обстоятельства: Мельникова и Мачавариани о состоянии детской психиатрии в Абхазии

Врачи-психиатры в эфире радио Sputnik рассказали о ситуации в детской психиатрии в Абхазии и о состоянии исследованных детей. 06.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-06T14:42+0300

2023-12-06T14:42+0300

2023-12-06T15:34+0300

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Такие обстоятельства: Мельникова и Мачавариани о состоянии детской психиатрии в Абхазии Такие обстоятельства: Мельникова и Мачавариани о состоянии детской психиатрии в Абхазии

69 абхазских детей прошли психиатрическую диагностику у российских и абхазских специалистов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-психиатр Гванца Мачавариани. "Попадали к нам тяжелые детки. Перед тем как к нам попасть, они проходили определенный отбор, первичную диагностику. То есть легкие, здоровые детки на обследование не приходили. Поэтому картина сложилась немного грустная, но тем не менее эти 70 человек были проконсультированы, диагностированы, для них был составлен предварительный маршрут дальнейшей диагностики, лечения и реабилитации. Были найдены места, где у нас есть определенные прорехи, где не хватает специалистов, где не хватает организационных вопросов, что не хватает клинических психологов. Не хватает лекционных классов при школах", – рассказала Мачавариани. Абхазским коллегам в обследовании детей помогала врач высшей квалификационной категории, детский и подростковый психиатр, сотрудник кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО Ростовского государственного медицинского университета Минздрава России Оксана Мельникова. Она рассказала о том, какую работу необходимо провести в абхазской психиатрии. О том, как распознать у детей и подростков признаки душевных расстройств, что сегодня может вызвать психические заболевания, почему детям с аутизмом лучше учиться в специализированных классах, кто первым может подать сигнал о том, что у ребенка есть проблемы со здоровьем, слушайте в подкасте.

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