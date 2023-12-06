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Таможенные платежи в бюджет Абхазии за 11 месяцев превысили 3,3 млрд руб
Таможенные платежи в бюджет Абхазии за 11 месяцев превысили 3,3 млрд руб
Показатели за 11 месяцев превысили план на 742 млн руб. 06.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-06T16:40+0300
2023-12-06T16:40+0300
2023-12-06T17:53+0300
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Таможенные платежи в бюджет Абхазии за 11 месяцев составили 3,3 млрд руб при плане 2,6 млрд руб, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.В сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года в этом году начислено 671 млн руб – за 11 месяцев было начислено 2,6 млрд руб.
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бюджет, таможня, абхазия
Таможенные платежи в бюджет Абхазии за 11 месяцев превысили 3,3 млрд руб
16:40 06.12.2023 (обновлено: 17:53 06.12.2023)
Показатели за 11 месяцев превысили план на 742 млн руб.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Таможенные платежи в бюджет Абхазии за 11 месяцев составили 3,3 млрд руб при плане 2,6 млрд руб, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Контрольный показатель по плану за 11 месяцев текущего года выполнен на 129%.
В сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года в этом году начислено 671 млн руб – за 11 месяцев было начислено 2,6 млрд руб.