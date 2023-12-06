https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/tamozhennye-platezhi-v-byudzhet-abkhazii-za-11-mesyatsev-prevysili-33-mlrd-rub-1049347052.html

Таможенные платежи в бюджет Абхазии за 11 месяцев превысили 3,3 млрд руб

Таможенные платежи в бюджет Абхазии за 11 месяцев превысили 3,3 млрд руб

Показатели за 11 месяцев превысили план на 742 млн руб. 06.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-06T16:40+0300

2023-12-06T16:40+0300

2023-12-06T17:53+0300

в абхазии

бюджет

таможня

абхазия

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Таможенные платежи в бюджет Абхазии за 11 месяцев составили 3,3 млрд руб при плане 2,6 млрд руб, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.В сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года в этом году начислено 671 млн руб – за 11 месяцев было начислено 2,6 млрд руб.

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