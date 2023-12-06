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Турбаза: о возможностях Абхазии для велотуристов
Турбаза: о возможностях Абхазии для велотуристов
О развитии велотуризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали велосипедисты Астамур Мамед-оглы и Кирилл Зубков. 06.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-06T12:57+0300
2023-12-06T12:57+0300
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Турбаза: о возможностях Абхазии для велотуристов
Турбаза: о возможностях Абхазии для велотуристов
Каков потенциал Абхазии для развития велотуризма, какую пользу он может принести? Об этом – в беседе с с велосипедистом, участником клуба "Sport Apsny" Астамуром Мамед-оглы и Кириллом Зубковым, который представляет национальный велоклуб "Абхазбэнд".Слушайте подкаст.
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подкасты, турбаза, абхазия, спорт, велогонки, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, спорт, велогонки, аудио
Турбаза: о возможностях Абхазии для велотуристов
12:57 06.12.2023 (обновлено: 12:58 06.12.2023)
О развитии велотуризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали велосипедисты Астамур Мамед-оглы и Кирилл Зубков.
Каков потенциал Абхазии для развития велотуризма, какую пользу он может принести? Об этом – в беседе с с велосипедистом, участником клуба "Sport Apsny" Астамуром Мамед-оглы и Кириллом Зубковым, который представляет национальный велоклуб "Абхазбэнд".