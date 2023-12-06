https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/turbaza-o-vozmozhnostyakh-abkhazii-dlya-veloturistov--1049338526.html

Турбаза: о возможностях Абхазии для велотуристов

Турбаза: о возможностях Абхазии для велотуристов

О развитии велотуризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали велосипедисты Астамур Мамед-оглы и Кирилл Зубков. 06.12.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: о возможностях Абхазии для велотуристов Турбаза: о возможностях Абхазии для велотуристов

Каков потенциал Абхазии для развития велотуризма, какую пользу он может принести? Об этом – в беседе с с велосипедистом, участником клуба "Sport Apsny" Астамуром Мамед-оглы и Кириллом Зубковым, который представляет национальный велоклуб "Абхазбэнд".Слушайте подкаст.

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