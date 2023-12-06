https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/vtoroy-transformator-budet-zapuschen-na-podstantsii-iepit-v-sukhume-v-techenie-desyati-dney-1049345815.html

Второй трансформатор будет запущен на подстанции "ИЭПиТ" в Сухуме в течение десяти дней

Второй трансформатор будет запущен на подстанции "ИЭПиТ" в Сухуме в течение десяти дней

Трансформатор мощностью 16 мегаватт вышел из строя из-за пожара, который произошел на подстанции "ИЭПиТ" в июне 2023 года. 06.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-06T16:00+0300

2023-12-06T16:00+0300

2023-12-06T16:51+0300

энергетическая отрасль абхазии

черноморэнерго

электроснабжение

сухум

абхазия

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. На подстанцию "ИЭПиТ" вернули отремонтированный трансформатор мощностью 16 мегаватт, который вышел из строя из-за пожара в июне этого года. Его планируют подключить в течение 10 дней. Специалисты ведут работы по демонтажу старого оборудования и установке нового, которое будет обеспечивать безопасность трансформатора. Все работы "Черноморэнерго" проводит своими силами.Подстанция "ИЭПиТ" обеспечивает светом половину центральной части Сухума, район ВИЭМа и село Яштхуа. После пожара в июне 2023 года из строя вышел трансформатор и половина его ячеек. Бригады "Черноморэнерго" построили линии 10 киловольт, чтобы связать подстанции "ИЭПиТ" и "Баслат", что позволило подать напряжение в село Яштхуа.

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