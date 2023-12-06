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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/vtoroy-transformator-budet-zapuschen-na-podstantsii-iepit-v-sukhume-v-techenie-desyati-dney-1049345815.html
Второй трансформатор будет запущен на подстанции "ИЭПиТ" в Сухуме в течение десяти дней
Второй трансформатор будет запущен на подстанции "ИЭПиТ" в Сухуме в течение десяти дней
Трансформатор мощностью 16 мегаватт вышел из строя из-за пожара, который произошел на подстанции "ИЭПиТ" в июне 2023 года. 06.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-06T16:00+0300
2023-12-06T16:51+0300
энергетическая отрасль абхазии
черноморэнерго
электроснабжение
сухум
абхазия
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. На подстанцию "ИЭПиТ" вернули отремонтированный трансформатор мощностью 16 мегаватт, который вышел из строя из-за пожара в июне этого года. Его планируют подключить в течение 10 дней. Специалисты ведут работы по демонтажу старого оборудования и установке нового, которое будет обеспечивать безопасность трансформатора. Все работы "Черноморэнерго" проводит своими силами.Подстанция "ИЭПиТ" обеспечивает светом половину центральной части Сухума, район ВИЭМа и село Яштхуа. После пожара в июне 2023 года из строя вышел трансформатор и половина его ячеек. Бригады "Черноморэнерго" построили линии 10 киловольт, чтобы связать подстанции "ИЭПиТ" и "Баслат", что позволило подать напряжение в село Яштхуа.
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черноморэнерго, электроснабжение, сухум, абхазия
черноморэнерго, электроснабжение, сухум, абхазия

Второй трансформатор будет запущен на подстанции "ИЭПиТ" в Сухуме в течение десяти дней

16:00 06.12.2023 (обновлено: 16:51 06.12.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Бзыпская подстанция
Бзыпская подстанция - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Трансформатор мощностью 16 мегаватт вышел из строя из-за пожара, который произошел на подстанции "ИЭПиТ" в июне 2023 года.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. На подстанцию "ИЭПиТ" вернули отремонтированный трансформатор мощностью 16 мегаватт, который вышел из строя из-за пожара в июне этого года. Его планируют подключить в течение 10 дней.
Как рассказали энергетики в репортаже Абхазского телевидения, теперь мощность подстанции увеличится, так как будут работать два трансформатора.
Специалисты ведут работы по демонтажу старого оборудования и установке нового, которое будет обеспечивать безопасность трансформатора.
Все работы "Черноморэнерго" проводит своими силами.
Подстанция "ИЭПиТ" обеспечивает светом половину центральной части Сухума, район ВИЭМа и село Яштхуа.
После пожара в июне 2023 года из строя вышел трансформатор и половина его ячеек. Бригады "Черноморэнерго" построили линии 10 киловольт, чтобы связать подстанции "ИЭПиТ" и "Баслат", что позволило подать напряжение в село Яштхуа.
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