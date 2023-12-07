https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/dialogi-na-russkom-viktorina-i-master-klassy-po-narodnym-promyslam-proshli-v-dome-moskvy-1049360802.html

Диалоги на русском: викторина и мастер-классы по народным промыслам прошли в Доме Москвы

Диалоги на русском: викторина и мастер-классы по народным промыслам прошли в Доме Москвы

Мероприятие прошло в рамках образовательно-просветительской экспедиции волонтеров Международной программы "Послы русского языка в мире". 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T19:20+0300

2023-12-07T19:20+0300

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Интеллектуальная игра "Диалоги на русском" и мастер-классы по народным промыслам для учеников Абхазского государственного лицея-интерната состоялись в Доме Москвы в четверг, 7 декабря.Участники викторины, которые были разделены на пять команд, отвечали на вопросы по русскому языку, литературе и культуре России. На мастер-классах по народным промыслам школьники делали елочные игрушки, а также тряпичную игрушку "конь-огонь".Она подчеркнула, что в Абхазии уровень знания русского языка находится на высоком уровне, поэтому в мероприятиях, которые проходят в республике больший упор делается на культуре и литературе.Кандидат филологических наук, заведующая лабораторией филологических исследований Института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская отметила, что на протяжении недели викторины и мастер-классы проходят в Абхазском госуниверситете, в столичной средней школе №1 и в Доме Москвы."Мы стараемся делать акцент не на каких-то образовательных вещах, а на культурных практиках, на живом эмоциональном общении, чтобы наши занятия не были скучными школьными уроками", – подчеркнула она.Что касается особенностей абхазской культуры, с которым организаторы проекта познакомились в Абхазии, Ольховская отметила гостеприимство и радушие. За время пребывания в республике гости из Москвы успели побывать в Новом Афоне и планируют побывать на озере Рица.

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