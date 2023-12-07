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Гуманитарный проект "Миссия Добро" пройдет в Абхазии во второй раз
Гуманитарный проект "Миссия Добро" пройдет в Абхазии во второй раз
Проект "Миссия Добро", реализуемый представительством Россотрудничества в Абхазии, впервые был реализован в Абхазии в 2022 году. 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T17:00+0300
2023-12-07T17:00+0300
2023-12-07T17:20+0300
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Международный гуманитарный проект "Миссия Добро" пройдет в Абхазии с 11 по 16 декабря, рассказал Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.По словам Федотова, в 2022 году врачам-волонтерам удалось осмотреть порядка 80 детей с нарушением осанки, плоскостопием, другими двигательными проблемами.В этом году, отметил Федотов, в рамках проекта будут проведены мастер-классы, круглые столы для педагогов–психологов, которые работают с детьми с особенностями развития. Также планируется провести ортопедические консультации для детей с нарушением осанки и плоскостопием, что позволит на более системной основе выстроить общение между врачами Абхазии и России, отметил руководитель Россотрудничества."Миссия направлена на создание высокопрофессионального резерва. Мы надеемся повысить осведомленность общества, повысить информационную поддержку людей, взаимодействующих с особенными детьми и взрослыми и повысить квалификацию специалистов в профильных направлениях", – подчеркнул Федотов.Проект "Миссия Добро" реализуется представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минздрава, Минпросвещения и детского фонда "Росток".
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абхазия, представительство россотрудничества в украине, дети, медицина
абхазия, представительство россотрудничества в украине, дети, медицина
Гуманитарный проект "Миссия Добро" пройдет в Абхазии во второй раз
17:00 07.12.2023 (обновлено: 17:20 07.12.2023)
Проект "Миссия Добро", реализуемый представительством Россотрудничества в Абхазии, впервые был реализован в Абхазии в 2022 году.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Международный гуманитарный проект "Миссия Добро" пройдет в Абхазии с 11 по 16 декабря, рассказал Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
По словам Федотова, в 2022 году врачам-волонтерам удалось осмотреть порядка 80 детей с нарушением осанки, плоскостопием, другими двигательными проблемами.
"По результатам мероприятия мы поняли, что перед Абхазией стоит большая проблема, поэтому сейчас мы решили, что сделаем свой вклад – подарок медицинскому учреждению, оборудование, которое позволит выявлять плоскостопие на ранней стадии – планкостоп", – рассказал он.
В этом году, отметил Федотов, в рамках проекта будут проведены мастер-классы, круглые столы для педагогов–психологов, которые работают с детьми с особенностями развития. Также планируется провести ортопедические консультации для детей с нарушением осанки и плоскостопием, что позволит на более системной основе выстроить общение между врачами Абхазии и России, отметил руководитель Россотрудничества.
"Миссия направлена на создание высокопрофессионального резерва. Мы надеемся повысить осведомленность общества, повысить информационную поддержку людей, взаимодействующих с особенными детьми и взрослыми и повысить квалификацию специалистов в профильных направлениях", – подчеркнул Федотов.
Проект "Миссия Добро" реализуется представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минздрава, Минпросвещения и детского фонда "Росток".