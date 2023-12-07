https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/gumanitarnyy-proekt-missiya-dobro-proydet-v-abkhazii-vo-vtoroy-raz-1049353450.html

Гуманитарный проект "Миссия Добро" пройдет в Абхазии во второй раз

Гуманитарный проект "Миссия Добро" пройдет в Абхазии во второй раз

Проект "Миссия Добро", реализуемый представительством Россотрудничества в Абхазии, впервые был реализован в Абхазии в 2022 году. 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T17:00+0300

2023-12-07T17:00+0300

2023-12-07T17:20+0300

абхазия

в абхазии

представительство россотрудничества в украине

дети

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033210528_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e450a6202a1e25c57029de351de59208.jpg

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Международный гуманитарный проект "Миссия Добро" пройдет в Абхазии с 11 по 16 декабря, рассказал Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.По словам Федотова, в 2022 году врачам-волонтерам удалось осмотреть порядка 80 детей с нарушением осанки, плоскостопием, другими двигательными проблемами.В этом году, отметил Федотов, в рамках проекта будут проведены мастер-классы, круглые столы для педагогов–психологов, которые работают с детьми с особенностями развития. Также планируется провести ортопедические консультации для детей с нарушением осанки и плоскостопием, что позволит на более системной основе выстроить общение между врачами Абхазии и России, отметил руководитель Россотрудничества."Миссия направлена на создание высокопрофессионального резерва. Мы надеемся повысить осведомленность общества, повысить информационную поддержку людей, взаимодействующих с особенными детьми и взрослыми и повысить квалификацию специалистов в профильных направлениях", – подчеркнул Федотов.Проект "Миссия Добро" реализуется представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минздрава, Минпросвещения и детского фонда "Росток".

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, представительство россотрудничества в украине, дети, медицина