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Гвинджия о Женевских дискуссиях: диалог должен быть в практическом русле

Гвинджия о Женевских дискуссиях: диалог должен быть в практическом русле

Советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия в эфире радио Sputnik поделится мнением о результатах 59 раунда Международных женевских... 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T16:03+0300

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Гвинджия о Женевских дискуссиях Гвинджия о Женевских дискуссиях

Очередной 59 раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 5-6 декабря. В нем участвовали представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. ⠀ Делегации выразили заинтересованность в сохранении Женевского формата как многосторонней переговорной площадки для поддержания диалога по вопросам безопасности на Южном Кавказе. Российская сторона подчеркнула важность контактов Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом для скорейшего начала работы над заключением соглашения о неприменении силы Грузией в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской госграниц. ⠀ По мнению участников переговоров, ситуация в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, за исключением отдельных инцидентов, остается стабильной. ⠀Что дают эти встречи сторонам, в эфире радио Sputnik рассказал советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия. Женевские дискуссии необходимы для Абхазии, потому что это единственная международная площадка, где республика может доносить свою позицию до мирового сообщества, считает Гвинджия. Подробности слушайте в аудиофайле. Следующий раунд Женевских переговоров пройдет в апреле 2024 года.

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