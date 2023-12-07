https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/korolevskiy-priem-putin-stroit-novyy-miroporyadok-1049351642.html
Королевский прием: Путин строит новый миропорядок
Королевский прием: Путин строит новый миропорядок
"Встретили с фанфарами!", "Пушки, самолеты, почетный караул!", "Путину устроили отвратительно роскошный прием на Ближнем Востоке" — рабочий визит президента... 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T17:28+0300
2023-12-07T17:28+0300
2023-12-07T17:28+0300
владимир путин
россия
оаэ
политика
колумнисты
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https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/07/1049351468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_325d4d72a2331610f8fc9bcc90b2f871.jpg
Поистине королевский прием нашей делегации представлял разительный контраст тому, как в Заливе встречали западных лидеров. Полным фиаско стала весенняя поездка Джо Байдена — о старика разве что ноги не вытирали. Отдельное позорище представлял собой визит в Катар президента Германии. Вальтера Штайнмайера просто забыли встретить, и он полчаса ждал в своем самолете, пока за ним кто-нибудь уже наконец придет, написала Виктория Никифорова для РИА Новости. Дело, конечно, не просто в декоруме. Почетный караул, российские флаги на улицах и в небесах, российский гимн в исполнении оркестра, артиллерийский салют — чествование русской делегации стало символом прощания с уходящей эпохой, когда монархии Залива были преданнейшими союзниками США.На этой связке держалась вся многолетняя афера с "нефтедолларом". Монархии продавали Штатам и их союзникам нефть, получали за это доллары. Часть шла на обеспечение населения. Часть вкладывалась элитами в лондонские особняки и нью-йоркские апартаменты, футбольные клубы и обучение своих детей в Итоне.Зависимость была настолько сильна, что Вашингтон мог потребовать от своих партнеров нарастить добычу, обрушив тем самым цены на нефть, и разорить таким образом Советский Союз. Но несколько лет назад страны Залива стали слезать с этой иглы. И виноват в этом вовсе не Путин.Первым звоночком стала Великая рецессия 2007-2008 годов в США. Недвижимость упала в цене, многие компании разорились, последствия этого кризиса толком не преодолены до сих пор. Затем Штаты нарастили добычу нефти, став ведущим добытчиком в мире и, соответственно, конкурентом странам Залива.Важным сигналом стали антироссийские санкции. Элиты монархий заметили, насколько призрачны их права на лондонские особняки, французские отели и спортивные клубы. В одно мгновение все эти богатства могут быть украдены, а уж предлоги найдутся: на Западе никогда не переставали читать нотации странам Залива.Последние же провалы США на внешнеполитическом треке вообще не оставили никаких иллюзий. Конфликт на Украине, задумывавшийся как мощный антироссийский блицкриг, привел Вашингтон к унизительному поражению. Конфликт в Израиле показал, что Штаты сначала не могут защитить ближайшего своего союзника, а затем не могут повлиять на него, чтобы он остановил истребление палестинцев.Вашингтон выглядит надорванным и обессиленным. Его мантра про "управляемый хаос" больше не работает. США действительно умеют разжигать конфликты, но привести их к желанному исходу больше не способны. Стало понятно, что дружить с такой страной опаснее, чем враждовать.Уже много лет монархии Залива старались диверсифицировать риски. Фантастическими темпами развивали свои страны — за считанные годы выросли в пустыне ультрасовременные города, оставившие далеко позади Нью-Йорк и Лондон. Уже не эмиратцы приобретают недвижимость в США, а американские инвесторы, задрав штаны, несутся покупать апартаменты в дубайской "Бурдж-Халифе".Из ничего возникла великолепная туриндустрия — кстати, важными клиентами здесь стали россияне. Диверсифицировались экономические взаимосвязи — Путин отметил рост взаимного товарооборота и с ОАЭ, и с Саудовской Аравией. Стабильно работал ОПЕК+, контролируя ценообразование на глобальном рынке нефти. Как на дрожжах вырос местный средний класс — а он традиционно очень неприязненно настроен по отношению к американским безбожникам и великолепно относится к Путину, и все это надо учитывать правителям.А американцев в регионе больше не хотят, от них лишь одни проблемы. Их потакание массовым убийствам в секторе Газа возмущает не только мусульман, но вообще всех порядочных людей мира. Их требования нарастить добычу нефти, чтобы обрушить цены и создать проблемы России, выглядят глупо и жалко, страны Залива их игнорируют. Их обещаниям "защиты" от Ирана грош цена — они доказали, что не могут защитить даже Израиль.Неудивительно, что этой весной Саудовская Аравия и Иран примирились, договорившись о возобновлении дипломатических отношений при посредничестве китайского лидера Си Цзиньпина. Ах, как возмутились тогда в Вашингтоне — еще бы, поломался их любимый инструмент "разделяй и властвуй".Путин обсудил с королями нефти положение на рынке углеводородов, возможности решения израильско-палестинского кризиса, перспективы в сфере энергетики, взаимодействие в рамках БРИКС. Сегодня ему предстоит встреча с президентом Ирана Ибрахимом Раиси — его страна тоже вот-вот станет членом БРИКС.Выстраивание многополярного мира — сложная и тонкая задача, она требует умения договариваться, преодолевать старинные противоречия, выстраивать новые системы "сдержек и противовесов". Но альтернатива ей — мир по-американски, то есть хаос, реки крови, война всех против всех. Владимир Путин доказал, что ведущие державы современности в хаосе не заинтересованы. Именно это объединяет подавляющее большинство народов планеты — и делает Россию одним из естественных лидеров нового миропорядка.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/bez-putina-i-si-zachem-nuzhna-bolshaya-dvadtsatka-1047910158.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/ssha-lyubye-mirnye-soglasheniya-prevraschayut-v-minskie-1048631709.html
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Виктория Никифорова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Виктория Никифорова
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg
владимир путин, россия, оаэ, политика, колумнисты
владимир путин, россия, оаэ, политика, колумнисты
Королевский прием: Путин строит новый миропорядок
"Встретили с фанфарами!", "Пушки, самолеты, почетный караул!", "Путину устроили отвратительно роскошный прием на Ближнем Востоке" — рабочий визит президента России в ОАЭ и Саудовскую Аравию буквально взбесил западных "партнеров".
Поистине королевский прием нашей делегации представлял разительный контраст тому, как в Заливе встречали западных лидеров. Полным фиаско стала весенняя поездка Джо Байдена — о старика разве что ноги не вытирали. Отдельное позорище представлял собой визит в Катар президента Германии. Вальтера Штайнмайера просто забыли встретить, и он полчаса ждал в своем самолете, пока за ним кто-нибудь уже наконец придет, написала Виктория Никифорова для РИА Новости.
Это сразу же отметили в Европе и заволновались — а как же мы? "Владимир Путин принят в Саудовской Аравии с особыми почестями, — написал французский политик Флориан Филиппо. — <...> Мы должны полностью и быстро сменить курс".
Дело, конечно, не просто в декоруме. Почетный караул, российские флаги на улицах и в небесах, российский гимн в исполнении оркестра, артиллерийский салют — чествование русской делегации стало символом прощания с уходящей эпохой, когда монархии Залива были преданнейшими союзниками США.
На этой связке держалась вся многолетняя афера с "нефтедолларом". Монархии продавали Штатам и их союзникам нефть, получали за это доллары. Часть шла на обеспечение населения. Часть вкладывалась элитами в лондонские особняки и нью-йоркские апартаменты, футбольные клубы и обучение своих детей в Итоне.
Зависимость была настолько сильна, что Вашингтон мог потребовать от своих партнеров нарастить добычу, обрушив тем самым цены на нефть, и разорить таким образом Советский Союз. Но несколько лет назад страны Залива стали слезать с этой иглы. И виноват в этом вовсе не Путин.
Первым звоночком стала Великая рецессия 2007-2008 годов в США. Недвижимость упала в цене, многие компании разорились, последствия этого кризиса толком не преодолены до сих пор. Затем Штаты нарастили добычу нефти, став ведущим добытчиком в мире и, соответственно, конкурентом странам Залива.
Коронавирусные локдауны, инспирированные Вашингтоном, в одно мгновение обрушили цены на нефть до отрицательных значений. Нефтедобывающие страны увидели, что американцы могут жонглировать ценами на углеводороды, как хотят, и вовсе не собираются учитывать интересы своих союзников.
Важным сигналом стали антироссийские санкции. Элиты монархий заметили, насколько призрачны их права на лондонские особняки, французские отели и спортивные клубы. В одно мгновение все эти богатства могут быть украдены, а уж предлоги найдутся: на Западе никогда не переставали читать нотации странам Залива.
Последние же провалы США на внешнеполитическом треке вообще не оставили никаких иллюзий. Конфликт на Украине, задумывавшийся как мощный антироссийский блицкриг, привел Вашингтон к унизительному поражению. Конфликт в Израиле показал, что Штаты сначала не могут защитить ближайшего своего союзника, а затем не могут повлиять на него, чтобы он остановил истребление палестинцев.
Вашингтон выглядит надорванным и обессиленным. Его мантра про "управляемый хаос" больше не работает. США действительно умеют разжигать конфликты, но привести их к желанному исходу больше не способны. Стало понятно, что дружить с такой страной опаснее, чем враждовать.
Уже много лет монархии Залива старались диверсифицировать риски. Фантастическими темпами развивали свои страны — за считанные годы выросли в пустыне ультрасовременные города, оставившие далеко позади Нью-Йорк и Лондон. Уже не эмиратцы приобретают недвижимость в США, а американские инвесторы, задрав штаны, несутся покупать апартаменты в дубайской "Бурдж-Халифе".
Из ничего возникла великолепная туриндустрия — кстати, важными клиентами здесь стали россияне. Диверсифицировались экономические взаимосвязи — Путин отметил рост взаимного товарооборота и с ОАЭ, и с Саудовской Аравией. Стабильно работал ОПЕК+, контролируя ценообразование на глобальном рынке нефти. Как на дрожжах вырос местный средний класс — а он традиционно очень неприязненно настроен по отношению к американским безбожникам и великолепно относится к Путину, и все это надо учитывать правителям.
Как и все экономически успешные страны мира, монархии Залива заинтересованы в стабильном, устойчивом развитии. Неудивительно, что и ОАЭ, и Саудовская Аравия решили вступить в БРИКС — их членство в организации начнется в 2024 году, и президент Путин поздравил с этим лидеров государств.
А американцев в регионе больше не хотят, от них лишь одни проблемы. Их потакание массовым убийствам в секторе Газа возмущает не только мусульман, но вообще всех порядочных людей мира. Их требования нарастить добычу нефти, чтобы обрушить цены и создать проблемы России, выглядят глупо и жалко, страны Залива их игнорируют. Их обещаниям "защиты" от Ирана грош цена — они доказали, что не могут защитить даже Израиль.
Неудивительно, что этой весной Саудовская Аравия и Иран примирились, договорившись о возобновлении дипломатических отношений при посредничестве китайского лидера Си Цзиньпина. Ах, как возмутились тогда в Вашингтоне — еще бы, поломался их любимый инструмент "разделяй и властвуй".
Путин обсудил с королями нефти положение на рынке углеводородов, возможности решения израильско-палестинского кризиса, перспективы в сфере энергетики, взаимодействие в рамках БРИКС. Сегодня ему предстоит встреча с президентом Ирана Ибрахимом Раиси — его страна тоже вот-вот станет членом БРИКС.
Выстраивание многополярного мира — сложная и тонкая задача, она требует умения договариваться, преодолевать старинные противоречия, выстраивать новые системы "сдержек и противовесов". Но альтернатива ей — мир по-американски, то есть хаос, реки крови, война всех против всех. Владимир Путин доказал, что ведущие державы современности в хаосе не заинтересованы. Именно это объединяет подавляющее большинство народов планеты — и делает Россию одним из естественных лидеров нового миропорядка.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.