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Косилов о турпотоке зимой в Абхазию: в этом году динамика удивительная
Косилов о турпотоке зимой в Абхазию: в этом году динамика удивительная
Насколько привлекательна Абхазия на новогодние праздники, рассказал руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов. 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T13:25+0300
2023-12-07T13:25+0300
2023-12-07T13:40+0300
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Косилов о турпотоке зимой в Абхазию: в этом году динамика удивительная
Косилов о турпотоке зимой в Абхазию: в этом году динамика удивительная
Абхазия периодически попадает в топ самых востребованных мест отдыха для российских туристов. По словам Косилова, по сравнению с прошлым годом, на протяжении нескольких месяцев наблюдается кратный прирост бронирования отдыха в Абхазии. "В этом году динамика удивительная. Объясняется это тем, что осталось меньше мест, куда можно поехать на Новый год, меньше заграницы осталось доступной для наших туристов. Это единственный доступный по цене и логистике, удобный формат, по сравнению с тем же Сочи, с более крупными курортными новогодними регионами", – сказал Косилов. По сравнению с прошлым годом, туры в Абхазию в среднем подорожали на 15-30 процентов, в зависимости от отеля, отметил эксперт. Подробности слушайте в подкасте.
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Косилов о турпотоке зимой в Абхазию: в этом году динамика удивительная
13:25 07.12.2023 (обновлено: 13:40 07.12.2023)
Насколько привлекательна Абхазия на новогодние праздники, рассказал руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.
Абхазия периодически попадает в топ самых востребованных мест отдыха для российских туристов.
По словам Косилова, по сравнению с прошлым годом, на протяжении нескольких месяцев наблюдается кратный прирост бронирования отдыха в Абхазии.
"В этом году динамика удивительная. Объясняется это тем, что осталось меньше мест, куда можно поехать на Новый год, меньше заграницы осталось доступной для наших туристов. Это единственный доступный по цене и логистике, удобный формат, по сравнению с тем же Сочи, с более крупными курортными новогодними регионами", – сказал Косилов.
По сравнению с прошлым годом, туры в Абхазию в среднем подорожали на 15-30 процентов, в зависимости от отеля, отметил эксперт.
Подробности слушайте в подкасте.