https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/mid-abkhazii-ne-budet-sertifitsirovat-proekty-finansiruemye-chastichno-ili-polnostyu-usaid-1049359643.html

МИД Абхазии не будет сертифицировать проекты, финансируемые частично или полностью USAID

МИД Абхазии не будет сертифицировать проекты, финансируемые частично или полностью USAID

Министерство иностранных дел Абхазии разработало новые подходы к взаимодействию с международными неправительственными организациями (МНПО) и Агентствами ООН... 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T18:15+0300

2023-12-07T18:15+0300

2023-12-07T18:24+0300

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. МИД Абхазии не будет сертифицировать новые проекты, финансируемые частично или полностью USAID, заявил глава ведомства Инал Ардзинба. Кроме того, региональный руководитель USAID на Кавказе Джон Пеннел объявлен персоной нон грата в Абхазии. В республике также запрещается реализация проектов, направленных на установление контактов между гражданами Абхазии и Грузии.Агентства ООН, осуществляющие деятельность в Абхазии, дезинформируют МИД о целях своих проектов, чтобы создать общественные условия для продвижения политики Грузии в Абхазии. Руководители ПРООН, ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Структуры "ООН- женщины" занимаются агрегированием и анализом информации относительно актуальных тенденций экономического и политического развития Абхазии. Ардзинба подчеркнул, что орган государственной власти США USAID использует официальное подразделение Организации Объединенных Наций UNDP в качестве инструмента легализации своих действий на территории Абхазии. Программа развития ООН финансирует инициативы абхазских НПО на миллионы долларов США, добавил министр.По словам главы МИД, через механизмы USAID продолжает поступать финансирование Вооруженным силам Украины, нацеленным против главного союзника республики – России и против граждан Абхазии, принимающих участие в СВО. При этом ровно те же западные структуры реализуют якобы гуманитарные проекты на территории республики, добавил глава МИД.

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