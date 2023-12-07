https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/mid-abkhazii-ne-budet-sertifitsirovat-proekty-finansiruemye-chastichno-ili-polnostyu-usaid-1049359643.html
МИД Абхазии не будет сертифицировать проекты, финансируемые частично или полностью USAID
МИД Абхазии не будет сертифицировать проекты, финансируемые частично или полностью USAID
Министерство иностранных дел Абхазии разработало новые подходы к взаимодействию с международными неправительственными организациями (МНПО) и Агентствами ООН... 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T18:15+0300
2023-12-07T18:15+0300
2023-12-07T18:24+0300
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. МИД Абхазии не будет сертифицировать новые проекты, финансируемые частично или полностью USAID, заявил глава ведомства Инал Ардзинба. Кроме того, региональный руководитель USAID на Кавказе Джон Пеннел объявлен персоной нон грата в Абхазии. В республике также запрещается реализация проектов, направленных на установление контактов между гражданами Абхазии и Грузии.Агентства ООН, осуществляющие деятельность в Абхазии, дезинформируют МИД о целях своих проектов, чтобы создать общественные условия для продвижения политики Грузии в Абхазии. Руководители ПРООН, ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Структуры "ООН- женщины" занимаются агрегированием и анализом информации относительно актуальных тенденций экономического и политического развития Абхазии. Ардзинба подчеркнул, что орган государственной власти США USAID использует официальное подразделение Организации Объединенных Наций UNDP в качестве инструмента легализации своих действий на территории Абхазии. Программа развития ООН финансирует инициативы абхазских НПО на миллионы долларов США, добавил министр.По словам главы МИД, через механизмы USAID продолжает поступать финансирование Вооруженным силам Украины, нацеленным против главного союзника республики – России и против граждан Абхазии, принимающих участие в СВО. При этом ровно те же западные структуры реализуют якобы гуманитарные проекты на территории республики, добавил глава МИД.
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мид абхазии, абхазия, политика, сша, грузия
мид абхазии, абхазия, политика, сша, грузия
МИД Абхазии не будет сертифицировать проекты, финансируемые частично или полностью USAID
18:15 07.12.2023 (обновлено: 18:24 07.12.2023)
Министерство иностранных дел Абхазии разработало новые подходы к взаимодействию с международными неправительственными организациями (МНПО) и Агентствами ООН, осуществляющими деятельность в республике.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik
. МИД Абхазии не будет сертифицировать новые проекты, финансируемые частично или полностью USAID, заявил
глава ведомства Инал Ардзинба.
Кроме того, региональный руководитель USAID на Кавказе Джон Пеннел объявлен персоной нон грата в Абхазии. В республике также запрещается реализация проектов, направленных на установление контактов между гражданами Абхазии и Грузии.
Агентства ООН, осуществляющие деятельность в Абхазии, дезинформируют МИД о целях своих проектов, чтобы создать общественные условия для продвижения политики Грузии в Абхазии.
Как отметил Ардзинба, это подтверждается и официальной стратегией USAID, опубликованной на сайте Агентства. Абхазия в этом документе рассматривается как "оккупированная территория Грузии", а вся деятельность нацелена на "восстановление территориальной целостности "противодействие пагубному влиянию Кремля".
Руководители ПРООН, ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Структуры "ООН- женщины" занимаются агрегированием и анализом информации относительно актуальных тенденций экономического и политического развития Абхазии.
Ардзинба подчеркнул, что орган государственной власти США USAID использует официальное подразделение Организации Объединенных Наций UNDP в качестве инструмента легализации своих действий на территории Абхазии. Программа развития ООН финансирует инициативы абхазских НПО на миллионы долларов США, добавил министр.
По словам главы МИД, через механизмы USAID продолжает поступать финансирование Вооруженным силам Украины, нацеленным против главного союзника республики – России и против граждан Абхазии, принимающих участие в СВО. При этом ровно те же западные структуры реализуют якобы гуманитарные проекты на территории республики, добавил глава МИД.