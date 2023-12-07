https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/naznachena-data-vyborov-prezidenta-rossii--1049350231.html

Назначена дата выборов президента России

Назначена дата выборов президента России

Со дня официального опубликования постановления Совфеда фактически дается старт избирательной кампании. 07.12.2023, Sputnik Абхазия

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совет федерации рф

россия

президенты

президентские выборы

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Президентские выборы пройдут в России 17 марта 2024 года. Совфед принял соответствующее постановление.Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.Назначение выборов президента России в соответствии со статьей 102 Конституции РФ является исключительным полномочием Совета Федерации.Решение о проведении многодневного голосования на выборах президента принимает ЦИК РФ, сказал первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев.

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совет федерации рф, россия, президенты, президентские выборы