https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/parlament-utverdil-pravo-na-vosstanovlenie-abkhazskoy-natsionalnosti-i-familii-1049352246.html

Парламент утвердил право на восстановление абхазской национальности и фамилии

Парламент утвердил право на восстановление абхазской национальности и фамилии

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон Республики Абхазия "Об актах гражданского состояния" во втором и окончательном... 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T12:25+0300

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон Республики Абхазия "Об актах гражданского состояния" во втором и окончательном чтении. Согласно изменениям, глава VIII закона будет изложена в новой редакции под названием "Государственная регистрация восстановления абхазской национальной принадлежности и фамилии".Это позволит устранить пробел в законодательстве и снять ограничения для тех, кто желает восстановить абхазскую национальную принадлежность и фамилию.Речь идет о лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории Абхазии, являющихся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность (абаза) в результате исторических событий XIX–XX веков.Кроме того, установлена государственная пошлина за регистрацию восстановления абхазской национальной принадлежности – 50% от минимального размера оплаты труда – 30 рублей.

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