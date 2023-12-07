https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/parlament-utverdil-pravo-na-vosstanovlenie-abkhazskoy-natsionalnosti-i-familii-1049352246.html
Парламент утвердил право на восстановление абхазской национальности и фамилии
Парламент утвердил право на восстановление абхазской национальности и фамилии
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон Республики Абхазия "Об актах гражданского состояния" во втором и окончательном... 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T12:25+0300
2023-12-07T12:25+0300
2023-12-07T12:56+0300
в абхазии
абхазия
гражданство
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192035_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_e4d21c6f7dd2f70554e7f5c6e8bf956f.jpg
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон Республики Абхазия "Об актах гражданского состояния" во втором и окончательном чтении. Согласно изменениям, глава VIII закона будет изложена в новой редакции под названием "Государственная регистрация восстановления абхазской национальной принадлежности и фамилии".Это позволит устранить пробел в законодательстве и снять ограничения для тех, кто желает восстановить абхазскую национальную принадлежность и фамилию.Речь идет о лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории Абхазии, являющихся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность (абаза) в результате исторических событий XIX–XX веков.Кроме того, установлена государственная пошлина за регистрацию восстановления абхазской национальной принадлежности – 50% от минимального размера оплаты труда – 30 рублей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0e4f30d778ab96fed1e3fb0fb6c738c6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, гражданство, парламент абхазии
абхазия, гражданство, парламент абхазии
Парламент утвердил право на восстановление абхазской национальности и фамилии
12:25 07.12.2023 (обновлено: 12:56 07.12.2023)
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон Республики Абхазия "Об актах гражданского состояния" во втором и окончательном чтении.
Согласно изменениям, глава VIII закона будет изложена в новой редакции под названием "Государственная регистрация восстановления абхазской национальной принадлежности и фамилии".
Это позволит устранить пробел в законодательстве и снять ограничения для тех, кто желает восстановить абхазскую национальную принадлежность и фамилию.
Речь идет о лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории Абхазии, являющихся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность (абаза) в результате исторических событий XIX–XX веков.
"Также в законопроект вносятся дополнения, в соответствии с которыми правом на восстановление абхазской фамилии наделяются не только этнические абхазы, но также иностранные граждане и лица без гражданства", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, установлена государственная пошлина за регистрацию восстановления абхазской национальной принадлежности – 50% от минимального размера оплаты труда – 30 рублей.