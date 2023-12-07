https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/posrednik-chanturiya-o-povyshenii-sotsposobiy-v-abkhazii--1049341931.html
Посредник: Чантурия о повышении соцпособий в Абхазии
Посредник: Чантурия о повышении соцпособий в Абхазии
Заместитель председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирма Чантурия в программе "Посредник" на радио Sputnik. 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T11:23+0300
2023-12-07T11:23+0300
2023-12-07T11:23+0300
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Посредник: Чантурия о повышении соцпособий в Абхазии
Посредник: Чантурия о повышении соцпособий в Абхазии
с 1 января 2024 года будут увеличены размеры социальных пособий. Какие именно и с какими запросами обращаются в Фонд соцстрахования граждане, рассказала заместитель председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирма Чантурия.Чантурия сообщила, что в этом году были повышены размеры социальных пособий за рождение ребенка и другие. "С 13 тысяч 500 рублей пособие увеличено до 22 тысяч рублей. А на днях Кабинет министров утвердил постановление о повышении пособий с января 2024 года до 27 тысяч для работающих граждан и до 22 тысяч для неработающих граждан", – сказала Ирма Чантурия. Бюджет Фонда на 2024 год значительно повысится – более чем на 30 процентов – и составит 197 миллионов рублей. 304 человека в текущем году смогли пройти санаторно-курортное лечение по путевкам Фонда соцстрахования, еще 15 заявок на рассмотрении. "В связи с тем, что наши граждане хотят получать лечение хорошего уровня, стоимость путевок повысилась. Мы вынуждены оплачивать 50 процентов путевки, так как у нас значительное количество выплат", – сообщила Чантурия. Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, абхазия, социальные пособия, аудио
подкасты, посредник, абхазия, социальные пособия, аудио
Посредник: Чантурия о повышении соцпособий в Абхазии
Заместитель председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирма Чантурия в программе "Посредник" на радио Sputnik.
с 1 января 2024 года будут увеличены размеры социальных пособий. Какие именно и с какими запросами обращаются в Фонд соцстрахования граждане, рассказала заместитель председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирма Чантурия.
Чантурия сообщила, что в этом году были повышены размеры социальных пособий за рождение ребенка и другие.
"С 13 тысяч 500 рублей пособие увеличено до 22 тысяч рублей. А на днях Кабинет министров утвердил постановление о повышении пособий с января 2024 года до 27 тысяч для работающих граждан и до 22 тысяч для неработающих граждан", – сказала Ирма Чантурия.
Бюджет Фонда на 2024 год значительно повысится – более чем на 30 процентов – и составит 197 миллионов рублей.
304 человека в текущем году смогли пройти санаторно-курортное лечение по путевкам Фонда соцстрахования, еще 15 заявок на рассмотрении.
"В связи с тем, что наши граждане хотят получать лечение хорошего уровня, стоимость путевок повысилась. Мы вынуждены оплачивать 50 процентов путевки, так как у нас значительное количество выплат", – сообщила Чантурия.