https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/prinyaty-byudzhety-shesti-fondov-na-2024-god-v-pervom-chtenii-1049354179.html

Приняты в первом чтении бюджеты шести фондов на 2024 год

Приняты в первом чтении бюджеты шести фондов на 2024 год

Предполагается, что все бюджеты фондов в 2024 году будут бездефицитными. 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T14:00+0300

2023-12-07T14:00+0300

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание приняло в первом чтении бюджеты шести фондов на 2024 год.Фонд репатриации: общий объем доходов и расходов - 263,069 млн руб.Фонд соцстрахования и охраны труда: общий объем доходов и расходов - 197,81 млн руб.Дорожный фонд: общий объем доходов и расходов - 130,0 млн руб.Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии: общий объем доходов и расходов - 224,6 млн рубПенсионный фонд: общий объем доходов и расходов -156,5 млн руб Фонд обязательного медстрахования: общий объем доходов и расходов - 71,4 млн руб

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