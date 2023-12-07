https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/prinyaty-byudzhety-shesti-fondov-na-2024-god-v-pervom-chtenii-1049354179.html
Приняты в первом чтении бюджеты шести фондов на 2024 год
Приняты в первом чтении бюджеты шести фондов на 2024 год
Предполагается, что все бюджеты фондов в 2024 году будут бездефицитными. 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T14:00+0300
2023-12-07T14:00+0300
2023-12-07T14:33+0300
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание приняло в первом чтении бюджеты шести фондов на 2024 год.Фонд репатриации: общий объем доходов и расходов - 263,069 млн руб.Фонд соцстрахования и охраны труда: общий объем доходов и расходов - 197,81 млн руб.Дорожный фонд: общий объем доходов и расходов - 130,0 млн руб.Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии: общий объем доходов и расходов - 224,6 млн рубПенсионный фонд: общий объем доходов и расходов -156,5 млн руб Фонд обязательного медстрахования: общий объем доходов и расходов - 71,4 млн руб
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парламент абхазии, бюджет, абхазия
парламент абхазии, бюджет, абхазия
Приняты в первом чтении бюджеты шести фондов на 2024 год
14:00 07.12.2023 (обновлено: 14:33 07.12.2023)
Предполагается, что все бюджеты фондов в 2024 году будут бездефицитными.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание приняло в первом чтении бюджеты шести фондов на 2024 год.
Фонд репатриации: общий объем доходов и расходов - 263,069 млн руб.
Фонд соцстрахования и охраны труда: общий объем доходов и расходов - 197,81 млн руб.
Дорожный фонд: общий объем доходов и расходов - 130,0 млн руб.
Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии: общий объем доходов и расходов - 224,6 млн руб
Пенсионный фонд: общий объем доходов и расходов -156,5 млн руб
Фонд обязательного медстрахования: общий объем доходов и расходов - 71,4 млн руб