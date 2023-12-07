https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/vvoz-reklamu-i-oborot-elektronnykh-sigaret-mogut-zapretit-v-abkhazii-1049355903.html

Ввоз, рекламу и оборот электронных сигарет могут запретить в Абхазии

Ввоз, рекламу и оборот электронных сигарет могут запретить в Абхазии

Более чем в тридцати странах мира действует запрет на продажу электронных систем доставки никотина. 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T14:40+0300

2023-12-07T14:40+0300

2023-12-07T15:25+0300

в абхазии

парламент абхазии

курение

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102888/87/1028888764_0:721:2049:1873_1920x0_80_0_0_f20b6e6c7a8290933086fdc41311c4cb.jpg

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии могут запретить ввоз, рекламу и оборот электронных систем доставки никотина – вейпов. Парламент принял законопроект о регулировании оборота никотиносодержащей продукции в первом чтении.Исследования, согласно пояснительной записке, показали, что потребление электронных сигарет (вейпинг) воздействует на защитные барьеры легких, провоцируя фиброз, развитие хронического бронхита, повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта, онкологических заболеваний, неблагоприятно влияет на репродуктивную систему человека, формируется никотиновая зависимость.По данным ГТК, с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года в республику ввезли более 71 000 никотиносодержащей продукции и курительных жидкостей.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

парламент абхазии, курение, абхазия