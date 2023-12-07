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Ввоз, рекламу и оборот электронных сигарет могут запретить в Абхазии
Ввоз, рекламу и оборот электронных сигарет могут запретить в Абхазии
Более чем в тридцати странах мира действует запрет на продажу электронных систем доставки никотина. 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T14:40+0300
2023-12-07T14:40+0300
2023-12-07T15:25+0300
в абхазии
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии могут запретить ввоз, рекламу и оборот электронных систем доставки никотина – вейпов. Парламент принял законопроект о регулировании оборота никотиносодержащей продукции в первом чтении.Исследования, согласно пояснительной записке, показали, что потребление электронных сигарет (вейпинг) воздействует на защитные барьеры легких, провоцируя фиброз, развитие хронического бронхита, повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта, онкологических заболеваний, неблагоприятно влияет на репродуктивную систему человека, формируется никотиновая зависимость.По данным ГТК, с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года в республику ввезли более 71 000 никотиносодержащей продукции и курительных жидкостей.
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парламент абхазии, курение, абхазия
парламент абхазии, курение, абхазия
Ввоз, рекламу и оборот электронных сигарет могут запретить в Абхазии
14:40 07.12.2023 (обновлено: 15:25 07.12.2023)
Более чем в тридцати странах мира действует запрет на продажу электронных систем доставки никотина.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии могут запретить ввоз, рекламу и оборот электронных систем доставки никотина – вейпов. Парламент принял законопроект о регулировании оборота никотиносодержащей продукции в первом чтении.
Он разработан для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних.
Исследования, согласно пояснительной записке, показали, что потребление электронных сигарет (вейпинг) воздействует на защитные барьеры легких, провоцируя фиброз, развитие хронического бронхита, повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта, онкологических заболеваний, неблагоприятно влияет на репродуктивную систему человека, формируется никотиновая зависимость.
По данным ГТК, с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года в республику ввезли более 71 000 никотиносодержащей продукции и курительных жидкостей.