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Закон о правовом положении иностранных граждан в Абхазии изменен в окончательном чтении

Закон о правовом положении иностранных граждан в Абхазии изменен в окончательном чтении

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Срок действия выданного вида на жительство изменен с пяти на десять лет. Парламент Абхазии принял поправки в закон "О... 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T15:37+0300

2023-12-07T15:37+0300

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Срок действия выданного вида на жительство изменен с пяти на десять лет. Парламент Абхазии принял поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" в окончательном чтении. Проект закона предполагает: В пояснительной записке говорится, что следует отметить неточность формулировки, содержащейся в ч. 4 ст. 34 закона "законность проживания". B статье 2 данного закона, устанавливающей основные понятия и их определения, не содержится такой юридической категории, как "законность проживания", что позволяет зачастую необоснованно двояко толковать ее содержание и отказывать в продлении или выдаче ВНЖ.

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