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Закон о правовом положении иностранных граждан в Абхазии изменен в окончательном чтении
Закон о правовом положении иностранных граждан в Абхазии изменен в окончательном чтении
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Срок действия выданного вида на жительство изменен с пяти на десять лет. Парламент Абхазии принял поправки в закон "О... 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T15:37+0300
2023-12-07T15:37+0300
2023-12-07T15:51+0300
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Срок действия выданного вида на жительство изменен с пяти на десять лет. Парламент Абхазии принял поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" в окончательном чтении. Проект закона предполагает: В пояснительной записке говорится, что следует отметить неточность формулировки, содержащейся в ч. 4 ст. 34 закона "законность проживания". B статье 2 данного закона, устанавливающей основные понятия и их определения, не содержится такой юридической категории, как "законность проживания", что позволяет зачастую необоснованно двояко толковать ее содержание и отказывать в продлении или выдаче ВНЖ.
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парламент абхазии, абхазия, гражданство
Закон о правовом положении иностранных граждан в Абхазии изменен в окончательном чтении
15:37 07.12.2023 (обновлено: 15:51 07.12.2023)
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Срок действия выданного вида на жительство изменен с пяти на десять лет. Парламент Абхазии принял поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" в окончательном чтении.
Проект закона предполагает:
внести в понятийный аппарат закона определение "упрощенный порядок получения вида на жительство", под которым понимается "порядок получения вида на жительство лицами, в отношении которых распространяются льготные условия его получения;
установить перечень документов, выдаваемых Паспортным управлением МВД РА и его территориальными подразделениями, подтверждающих постоянное проживание иностранных граждан на территории Республики Абхазия в течение необходимого количества лет;
в целях снижения нагрузки на ПУ МВД РА и его территориальные органы предлагается изменить срок действия ВНЖ, на который он выдается, с 5 лет до 10 лет.
В пояснительной записке говорится, что следует отметить неточность формулировки, содержащейся в ч. 4 ст. 34 закона "законность проживания". B статье 2 данного закона, устанавливающей основные понятия и их определения, не содержится такой юридической категории, как "законность проживания", что позволяет зачастую необоснованно двояко толковать ее содержание и отказывать в продлении или выдаче ВНЖ.