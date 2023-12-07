https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/zakon-o-respublikanskom-byudzhete-na-2024-god-prinyat-v-pervom-chtenii-1049353569.html

Закон о республиканском бюджете на 2024 год принят в первом чтении

Закон о республиканском бюджете на 2024 год принят в первом чтении

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона о республиканском бюджете на 2024 год в первом чтении. 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T13:10+0300

2023-12-07T13:10+0300

2023-12-07T14:57+0300

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абхазия

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект закона о республиканском бюджете на 2024 год в первом чтении. Госбюджет по доходам, согласно проекту, составляет 14,3 млрд руб, по расходам – 15,7 млрд руб. Дефицит госбюджета 1,4 млрд руб. Прогнозируется увеличение доходов госбюджета по сравнению с 2023 годом на 745,1 млн руб. Рост обусловлен изменением доходов собственных налоговых и неналоговых поступлений на сумму 1,1 млрд руб. Основные виды доходов госбюджета: Республиканский бюджет по доходам составляет 10,9 млрд руб, а по расходам – 12,1 млрд руб. Дефицит республиканского бюджета – 1,2 млрд руб. Доля республиканского бюджета в структуре собственных доходов госбюджета составляет 62,7%, местных бюджетов – 37,3%. Доля республиканского бюджета в структуре расходов – 66,9%, местных бюджетов – 33,1%. В структуре доходов республиканского бюджета прогнозируется поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 5,7 млрд руб, в том числе налоговых доходов в сумме 3,8 млрд руб, неналоговых доходов в сумме 1,9 млрд. Финансовая помощь России составит: В 2024 году прогнозируется рост собственных доходов на 906 млн руб по сравнению с уточненным планом 2023 года. Прогнозируемое увеличение обусловлено ростом поступлений доходов (НДС, госпошлина, таможенная пошлина, таможенные сборы), а также улучшением экономической ситуации, мероприятиями, направленными на мобилизацию доходов, повышение администрирования и увеличение собираемости. Доходы республиканского бюджета от поступлений налога на добавленную стоимость на 2024 год прогнозируются в объеме 3,3 млрд руб, из которых поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Абхазии 1,6 млрд руб. По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" предусматриваются бюджетные ассигнования 2,2 млн руб, что на 150 млн руб больше показателей 2023 в объеме года. По разделу "Национальная экономика" предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 2,2 млрд руб.По разделу "Охрана окружающей среды" бюджетные ассигнования в объеме 47,9 млн руб. По разделу "Образование" в республиканском бюджете на 2024 год предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 6,5 млн руб. По разделу "Здравоохранение" в республиканском бюджете на 2024 год предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 1,1 млрд. По разделу "Культура и искусство, СМИ" в республиканском бюджете на 2024 год предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 454,7 млн руб.По разделу "Социальная политика" в республиканском бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 369,7 млн руб.

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