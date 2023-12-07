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Жители Очамчыры на четыре дня останутся без подачи воды
Жители Очамчыры на четыре дня останутся без подачи воды
Отключения связаны с ремонтными работами на новом водозаборе, построенном в рамках Инвестпрограммы в селе Мыку. 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T11:55+0300
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Жители Очамчыры останутся без подачи воды с 8 по 11 декабря из-за ремонтных работ. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник районного "Водоканала" Авдений Джопуа. Еще в феврале 2023 года в селе Мыку Очамчырского района был построен новый водозабор в рамках российской Инвестпрограммы. Он будет обеспечивать водой всю Очамчыру. По словам Джопуа, сейчас ведутся ремонтные работы в бассейне водозабора, делается шахта.Глава "Водоканала" добавил, что у всех жителей города есть накопительные баки, и так как они были заранее предупреждены об отключениях, проблем это не вызовет. После ввода нового водозаборного сооружения жители Очамчыры и сел Араду, Мыку и Меркулы будут получать воду бесперебойно.
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очамчыра, очамчырский район, водоснабжение, абхазия
очамчыра, очамчырский район, водоснабжение, абхазия

Жители Очамчыры на четыре дня останутся без подачи воды

11:55 07.12.2023
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКухонный кран
Кухонный кран - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2023
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Отключения связаны с ремонтными работами на новом водозаборе, построенном в рамках Инвестпрограммы в селе Мыку.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Жители Очамчыры останутся без подачи воды с 8 по 11 декабря из-за ремонтных работ. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник районного "Водоканала" Авдений Джопуа.
Еще в феврале 2023 года в селе Мыку Очамчырского района был построен новый водозабор в рамках российской Инвестпрограммы. Он будет обеспечивать водой всю Очамчыру.
По словам Джопуа, сейчас ведутся ремонтные работы в бассейне водозабора, делается шахта.

"Речь идет о накопительных резервуарах в Очамчыре. Будем подключаться к новому бассейну, для этого нужно несколько дней. Сейчас УКС занимается ремонтом бассейна и подключением нового водопровода", – отметил он.

Глава "Водоканала" добавил, что у всех жителей города есть накопительные баки, и так как они были заранее предупреждены об отключениях, проблем это не вызовет.
После ввода нового водозаборного сооружения жители Очамчыры и сел Араду, Мыку и Меркулы будут получать воду бесперебойно.
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