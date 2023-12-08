https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/aleksey-chadov-snimet-ekshen-dramu-volchitsa-v-abkhazii-1049368162.html

Алексей Чадов снимет экшен-драму "Волчица" в Абхазии

Алексей Чадов снимет экшен-драму "Волчица" в Абхазии

Алексей Чадов известен своими ролями в таких фильмах как "9 рота", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Жара", "Любовь в большом городе". 08.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Актер и кинорежиссер Алексей Чадов снимет экшен-драму "Волчица" о девушке-маугли, которая встретит свою любовь во время Великой Отечественной войны.Природа Абхазии, по словам режиссера, позволит необычной главной героине выглядеть гармонично в кадре.По сюжету летом 1942 года в разгар войны летчик Шевцов сажает горящий И-16 на опушке дикого леса в Приэльбрусье. Он вынужден вступить в схватку с волками, но они отступают под воздействием неведомой силы. Так он встречает девушку-маугли, которая живет одна в лесу с волками и ничего не знает о войне.Режиссер отметил, что роль главного героя Шевцова исполнит Павел Табаков, Гонтера - Вольфганг Черни, Волчицу сыграет Мария Лисовая или Алена Михайлова.

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