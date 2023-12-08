https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/aleksey-chadov-snimet-ekshen-dramu-volchitsa-v-abkhazii-1049368162.html
Алексей Чадов снимет экшен-драму "Волчица" в Абхазии
Алексей Чадов снимет экшен-драму "Волчица" в Абхазии
Алексей Чадов известен своими ролями в таких фильмах как "9 рота", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Жара", "Любовь в большом городе". 08.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-08T12:40+0300
2023-12-08T12:40+0300
2023-12-08T13:26+0300
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Актер и кинорежиссер Алексей Чадов снимет экшен-драму "Волчица" о девушке-маугли, которая встретит свою любовь во время Великой Отечественной войны.Природа Абхазии, по словам режиссера, позволит необычной главной героине выглядеть гармонично в кадре.По сюжету летом 1942 года в разгар войны летчик Шевцов сажает горящий И-16 на опушке дикого леса в Приэльбрусье. Он вынужден вступить в схватку с волками, но они отступают под воздействием неведомой силы. Так он встречает девушку-маугли, которая живет одна в лесу с волками и ничего не знает о войне.Режиссер отметил, что роль главного героя Шевцова исполнит Павел Табаков, Гонтера - Вольфганг Черни, Волчицу сыграет Мария Лисовая или Алена Михайлова.
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кино, культура, россия, абхазия
кино, культура, россия, абхазия
Алексей Чадов снимет экшен-драму "Волчица" в Абхазии
12:40 08.12.2023 (обновлено: 13:26 08.12.2023)
Алексей Чадов известен своими ролями в таких фильмах как "9 рота", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Жара", "Любовь в большом городе".
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Актер и кинорежиссер Алексей Чадов снимет экшен-драму "Волчица" о девушке-маугли, которая встретит свою любовь во время Великой Отечественной войны.
Природа Абхазии, по словам режиссера, позволит необычной главной героине выглядеть гармонично в кадре.
"Мы в хорошей стадии запуска. Я сейчас вернулся из Абхазии. Я встречался там с министром культуры. Нас там ждут. Всем очень нравится эта история. Все объекты утверждены, даже сложные, в которых, казалось бы, нельзя снимать – мы договорились", – подчеркнул Чадов на очной защите национальных фильмов Фонда кино, пишет РИА Новости.
По сюжету летом 1942 года в разгар войны летчик Шевцов сажает горящий И-16 на опушке дикого леса в Приэльбрусье. Он вынужден вступить в схватку с волками, но они отступают под воздействием неведомой силы. Так он встречает девушку-маугли, которая живет одна в лесу с волками и ничего не знает о войне.
Режиссер отметил, что роль главного героя Шевцова исполнит Павел Табаков, Гонтера - Вольфганг Черни, Волчицу сыграет Мария Лисовая или Алена Михайлова.