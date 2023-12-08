https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/fond-ashana-otkryl-sbor-sredstv-na-priobretenie-invalidnykh-kolyasok-1049372477.html

Фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение инвалидных колясок

Фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение инвалидных колясок

На приобретение инвалидных колясок для двоих подопечных фонда "Ашана" необходимо собрать 649 225 рублей. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T17:40+0300

2023-12-08T17:40+0300

2023-12-08T17:56+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

абхазия

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение инвалидных колясок 18-летнему Лаше Чичуа и восьмилетнему Денису Малишава с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.Диагноз подопечных фонда – детский церебральный паралич, у них наблюдаются двигательные нарушения, ограничивающие их подвижность и мешающие социализации и познанию окружающего мира.Фонд "Ашана" уже подобрал в Москве индивидуальные коляски, подходящие по всем параметрам этим детям. "Многие дети очень одаренные, у нас есть, например, те, кто изучает иностранные языки, однако без маленьких передвижений им очень сложно", – заметил Агрба.Отец Дениса Малишава говорит, что для улучшения состояния здоровья ребенок проходит периодически курсы лечения, а также проходит лечебную физкультуру. "Коляска облегчит ему жизнь, потому что он не умеет ходить, он любит гулять на улице, поэтому было бы удобно иметь коляску", – сказал он.На приобретение инвалидных колясок для двоих подопечных фонда "Ашана" необходимо собрать 649 225 рублей.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия