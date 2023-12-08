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Фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение инвалидных колясок
Фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение инвалидных колясок
На приобретение инвалидных колясок для двоих подопечных фонда "Ашана" необходимо собрать 649 225 рублей. 08.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-08T17:40+0300
2023-12-08T17:56+0300
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение инвалидных колясок 18-летнему Лаше Чичуа и восьмилетнему Денису Малишава с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.Диагноз подопечных фонда – детский церебральный паралич, у них наблюдаются двигательные нарушения, ограничивающие их подвижность и мешающие социализации и познанию окружающего мира.Фонд "Ашана" уже подобрал в Москве индивидуальные коляски, подходящие по всем параметрам этим детям. "Многие дети очень одаренные, у нас есть, например, те, кто изучает иностранные языки, однако без маленьких передвижений им очень сложно", – заметил Агрба.Отец Дениса Малишава говорит, что для улучшения состояния здоровья ребенок проходит периодически курсы лечения, а также проходит лечебную физкультуру. "Коляска облегчит ему жизнь, потому что он не умеет ходить, он любит гулять на улице, поэтому было бы удобно иметь коляску", – сказал он.На приобретение инвалидных колясок для двоих подопечных фонда "Ашана" необходимо собрать 649 225 рублей.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
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культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия
культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия

Фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение инвалидных колясок

17:40 08.12.2023 (обновлено: 17:56 08.12.2023)
© Sputnik Томас ТхайцукФонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение инвалидных колясок
Фонд Ашана открыл сбор средств на приобретение инвалидных колясок - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2023
© Sputnik Томас Тхайцук
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На приобретение инвалидных колясок для двоих подопечных фонда "Ашана" необходимо собрать 649 225 рублей.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение инвалидных колясок 18-летнему Лаше Чичуа и восьмилетнему Денису Малишава с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Диагноз подопечных фонда – детский церебральный паралич, у них наблюдаются двигательные нарушения, ограничивающие их подвижность и мешающие социализации и познанию окружающего мира.
"Коляски необходимы для людей с ограниченными возможностями здоровья, они подбираются индивидуально. Естественно, коляска должна быть подобрана на определенный период, потому что дети растут. Например, Лаша уже вырос из этой коляски, ему не совсем удобно, поэтому нужно подбирать другой размер", – сказал врач-реаниматолог Ассоциации инвасодействия Арзадин Агрба.
Фонд "Ашана" уже подобрал в Москве индивидуальные коляски, подходящие по всем параметрам этим детям.
"Многие дети очень одаренные, у нас есть, например, те, кто изучает иностранные языки, однако без маленьких передвижений им очень сложно", – заметил Агрба.
Отец Дениса Малишава говорит, что для улучшения состояния здоровья ребенок проходит периодически курсы лечения, а также проходит лечебную физкультуру.
"Коляска облегчит ему жизнь, потому что он не умеет ходить, он любит гулять на улице, поэтому было бы удобно иметь коляску", – сказал он.
На приобретение инвалидных колясок для двоих подопечных фонда "Ашана" необходимо собрать 649 225 рублей.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
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