https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/glava-mvd-poruchil-usilit-okhranu-obschestvennogo-poryadka-na-prednovogodnikh-meropriyatiyakh-1049382423.html

Глава МВД поручил усилить охрану общественного порядка на предновогодних мероприятиях

Глава МВД поручил усилить охрану общественного порядка на предновогодних мероприятиях

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T20:54+0300

2023-12-08T20:54+0300

2023-12-08T20:55+0300

мвд абхазии

в абхазии

гаи

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047150222_0:44:1620:955_1920x0_80_0_0_d4ab1f6c5b1e5d48d5882ce1bf1a6198.jpg

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут поручил усилить охрану общественного порядка в местах проведения предновогодних мероприятий, а также рейды, направленные на борьбу с нарушителями ПДД.Милиция, по приказу главы ведомства, проводит усиленные рейды на дорогах республики.По поручению министра, милиция должна активизировать работу по выявлению фактов незаконного хранения оружия, задержанию лиц, находящихся в розыске, повысить раскрываемость преступлений по обороту наркотиков.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мвд абхазии, гаи, абхазия