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Глава МВД поручил усилить охрану общественного порядка на предновогодних мероприятиях
Глава МВД поручил усилить охрану общественного порядка на предновогодних мероприятиях
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства. 08.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-08T20:54+0300
2023-12-08T20:54+0300
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут поручил усилить охрану общественного порядка в местах проведения предновогодних мероприятий, а также рейды, направленные на борьбу с нарушителями ПДД.Милиция, по приказу главы ведомства, проводит усиленные рейды на дорогах республики.По поручению министра, милиция должна активизировать работу по выявлению фактов незаконного хранения оружия, задержанию лиц, находящихся в розыске, повысить раскрываемость преступлений по обороту наркотиков.
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мвд абхазии, гаи, абхазия
Глава МВД поручил усилить охрану общественного порядка на предновогодних мероприятиях
20:54 08.12.2023 (обновлено: 20:55 08.12.2023)
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут поручил усилить охрану общественного порядка в местах проведения предновогодних мероприятий, а также рейды, направленные на борьбу с нарушителями ПДД.
Милиция, по приказу главы ведомства, проводит усиленные рейды на дорогах республики.
В пятницу, 8 декабря, проходили рейды в Гудаутском районе. По итогам составлено 55 административных протоколов о ДТП. Пятеро водителей в состоянии опьянения лишены права управления транспортным средством на срок шесть месяцев и подвергнуты штрафу в 30 тысяч рублей.
По поручению министра, милиция должна активизировать работу по выявлению фактов незаконного хранения оружия, задержанию лиц, находящихся в розыске, повысить раскрываемость преступлений по обороту наркотиков.