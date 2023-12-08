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Главный четверг: Пилия о правовом положении жителей Галского района

Главный четверг: Пилия о правовом положении жителей Галского района

Глава администрации Галского района Константин Пилия в программе "Посредник" на радио Sputniк рассказал, как решать вопрос интеграции жителей Гала. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T15:40+0300

2023-12-08T15:40+0300

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Главный четверг: Пилия о правовом положении жителей Галского района Главный четверг: Пилия о правовом положении жителей Галского района

Срок действия выданного вида на жительство в Абхазии изменится с 5 до 10 лет. Парламент принял поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан" в окончательном чтении. Установлен перечень документов, подтверждающих постоянное проживание в Абхазии. В преддверии принятия данного документа, в эфире радио Sputnik глава Галского района Константин Пилия рассказал, для чего нужны данные изменения. "Для тех, кто хочет вернуться к своим исконным фамилиям, АбИГИ проведет исследование, действительно ли это абхазская фамилия. Им присваивается документ о смене паспорта, и после этого ему будут выдавать паспорт. А было наоборот, сначала надо было получить документ гражданина Абхазии как местному, грузину и только потом, став гражданином, менять национальность", – рассказал Пилия. Пилия считает, что выдача гражданства жителям Гала не опасна. "За 30 лет в Галском районе нет ни одного человека, который хотел бы причинить вред республике или был бы замешан в войне, в крови. Нет таковых, спецслужбы работают давно и плотно. Это простые люди. А на то, что они граждане Грузии, мы их толкнули в большинстве случаев", – отметил Пилия. Подробности слушайте в подкасте.

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