https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/glazunov-esli-rossiya-vypolnit-zadachi-v-svo-blizhniy-vostok-pereorientiruetsya-na-nee-1049365879.html
Глазунов: если Россия выполнит задачи в СВО, Ближний Восток переориентируется на нее
Глазунов: если Россия выполнит задачи в СВО, Ближний Восток переориентируется на нее
Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik рассказал о значении... 08.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-08T11:53+0300
2023-12-08T11:53+0300
2023-12-08T12:19+0300
радио
подкасты
россия
оаэ
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/08/1049365461_0:0:986:554_1920x0_80_0_0_eff0fcd97cbacd10c5d64128f1ef4168.jpg
Эксперт подвел итоги рабочего визита Владимира Путина в ОАЭ
Эксперт подвел итоги рабочего визита Владимира Путина в ОАЭ
Президент России Владимир Путин в четверг посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где провел переговоры со своим коллегой Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Как отметил в беседе с радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, на повестку встречи были вынесены и политические вопросы – конфликты на Украине и Ближнем Востоке.Кроме того, Путин и Аль Нахайян обсудили торгово-экономические отношения стран и будущее ОАЭ в БРИКС.
россия
оаэ
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/08/1049365461_22:0:761:554_1920x0_80_0_0_a1de78882806c636154098a46b5923c7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, россия, оаэ, в мире, аудио
подкасты, россия, оаэ, в мире, аудио
Глазунов: если Россия выполнит задачи в СВО, Ближний Восток переориентируется на нее
11:53 08.12.2023 (обновлено: 12:19 08.12.2023)
Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik рассказал о значении поездки Путина в ОАЭ.
Президент России Владимир Путин в четверг посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где провел переговоры со своим коллегой Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Как отметил в беседе с радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, на повестку встречи были вынесены и политические вопросы – конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
"Конечно, не обошли стороной и политические вопросы – ситуацию в Газе и специальную военную операцию (СВО). Ближний Восток смотрит на Россию, и от СВО зависит, будут ли они нас поддерживать или снова переориентируются на США. Если Россия выполнит все задачи, которые стоят перед ней в СВО, то Ближний Восток полностью переориентируется на Россию и Китай", – сказал он.
Кроме того, Путин и Аль Нахайян обсудили торгово-экономические отношения стран и будущее ОАЭ в БРИКС.