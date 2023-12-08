https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/glazunov-esli-rossiya-vypolnit-zadachi-v-svo-blizhniy-vostok-pereorientiruetsya-na-nee-1049365879.html

Глазунов: если Россия выполнит задачи в СВО, Ближний Восток переориентируется на нее

Глазунов: если Россия выполнит задачи в СВО, Ближний Восток переориентируется на нее

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik рассказал о значении... 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T11:53+0300

2023-12-08T11:53+0300

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Эксперт подвел итоги рабочего визита Владимира Путина в ОАЭ Эксперт подвел итоги рабочего визита Владимира Путина в ОАЭ

Президент России Владимир Путин в четверг посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где провел переговоры со своим коллегой Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Как отметил в беседе с радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, на повестку встречи были вынесены и политические вопросы – конфликты на Украине и Ближнем Востоке.Кроме того, Путин и Аль Нахайян обсудили торгово-экономические отношения стран и будущее ОАЭ в БРИКС.

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