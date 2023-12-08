https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/modernizatsiya-vodozabora-v-ochamchyrskom-rayone-oboshlas-v-155-mln-rub-1049371253.html
Модернизация водозабора в Очамчырском районе обошлась в 15,5 млн руб
Модернизация водозабора в Очамчырском районе обошлась в 15,5 млн руб
Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор ни разу не проводилось капитального ремонта. Уже несколько лет воду в городе подают с перебоями... 08.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-08T16:15+0300
2023-12-08T16:15+0300
2023-12-08T16:54+0300
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Модернизация водозаборного накопителя в Очамчырском районе обошлась в 15,5 млн руб из средств Инвестпрограммы, сообщил инженер технического надзора УКС Аляс Ахба. Как передает пресс-служба главы государства, завершен второй этап реконструкции системы водоснабжения в Очамчыре – реконструкция водозаборного накопителя. На первом этапе была построена новая водозаборная станция. Третьим этапом станет замена городской водопроводной сети.Начальник МУП "Водоканал" администрации Очамчырского района Авдений Джопуа отметил, что ситуация глобально не изменится, так как изношена городская сеть водопроводных линий.С 8 декабря начнется тестовый ввод в эксплуатацию резервуара. На период пуско-наладочных работ в Очамчыре до воскресенья будет прекращена подача воды.
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очамчыра, водоснабжение, абхазия, очамчырский район
очамчыра, водоснабжение, абхазия, очамчырский район
Модернизация водозабора в Очамчырском районе обошлась в 15,5 млн руб
16:15 08.12.2023 (обновлено: 16:54 08.12.2023)
Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор ни разу не проводилось капитального ремонта. Уже несколько лет воду в городе подают с перебоями и по графику.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Модернизация водозаборного накопителя в Очамчырском районе обошлась в 15,5 млн руб из средств Инвестпрограммы, сообщил инженер технического надзора УКС Аляс Ахба.
Как передает пресс-служба главы государства, завершен второй этап реконструкции системы водоснабжения в Очамчыре – реконструкция водозаборного накопителя. На первом этапе была построена новая водозаборная станция. Третьим этапом станет замена городской водопроводной сети.
Начальник МУП "Водоканал" администрации Очамчырского района Авдений Джопуа отметил, что ситуация глобально не изменится, так как изношена городская сеть водопроводных линий.
"Наша задача на ближайшую перспективу – замена всей городской сети водопроводных линий, что позволит в дальнейшем направить воду до конечного потребителя без потерь и обеспечить весь город", – добавил Джопуа.
С 8 декабря начнется тестовый ввод в эксплуатацию резервуара. На период пуско-наладочных работ в Очамчыре до воскресенья будет прекращена подача воды.