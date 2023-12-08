https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/modernizatsiya-vodozabora-v-ochamchyrskom-rayone-oboshlas-v-155-mln-rub-1049371253.html

Модернизация водозабора в Очамчырском районе обошлась в 15,5 млн руб

Модернизация водозабора в Очамчырском районе обошлась в 15,5 млн руб

Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор ни разу не проводилось капитального ремонта. Уже несколько лет воду в городе подают с перебоями... 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T16:15+0300

2023-12-08T16:15+0300

2023-12-08T16:54+0300

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водоснабжение

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очамчырский район

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Модернизация водозаборного накопителя в Очамчырском районе обошлась в 15,5 млн руб из средств Инвестпрограммы, сообщил инженер технического надзора УКС Аляс Ахба. Как передает пресс-служба главы государства, завершен второй этап реконструкции системы водоснабжения в Очамчыре – реконструкция водозаборного накопителя. На первом этапе была построена новая водозаборная станция. Третьим этапом станет замена городской водопроводной сети.Начальник МУП "Водоканал" администрации Очамчырского района Авдений Джопуа отметил, что ситуация глобально не изменится, так как изношена городская сеть водопроводных линий.С 8 декабря начнется тестовый ввод в эксплуатацию резервуара. На период пуско-наладочных работ в Очамчыре до воскресенья будет прекращена подача воды.

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