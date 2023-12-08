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Помочь детям: подопечные "Ашана" нуждаются в инвалидных колясках
Помочь детям: подопечные "Ашана" нуждаются в инвалидных колясках
На приобретение инвалидных колясок для двух подопечных фонда "Ашана" необходимо собрать 649 225 рублей. 08.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-08T19:25+0300
2023-12-08T19:25+0300
2023-12-08T19:25+0300
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Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение инвалидных колясок 18-летнему Лаше Чичуа и восьмилетнему Денису Малишава с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.Диагноз подопечных фонда – детский церебральный паралич, у них наблюдаются двигательные нарушения, ограничивающие их подвижность и мешающие социализации и познанию окружающего мира.Фонд "Ашана" уже подобрал в Москве индивидуальные коляски, подходящие по всем параметрам этим детям. На приобретение инвалидных колясок для двоих подопечных фонда "Ашана" необходимо собрать 649 225 рублей.
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видео, мультимедиа, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, благотворительность, абхазия, видео
видео, мультимедиа, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, благотворительность, абхазия, видео
Помочь детям: подопечные "Ашана" нуждаются в инвалидных колясках
На приобретение инвалидных колясок для двух подопечных фонда "Ашана" необходимо собрать 649 225 рублей.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение инвалидных колясок 18-летнему Лаше Чичуа и восьмилетнему Денису Малишава с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Диагноз подопечных фонда – детский церебральный паралич, у них наблюдаются двигательные нарушения, ограничивающие их подвижность и мешающие социализации и познанию окружающего мира.
Фонд "Ашана" уже подобрал в Москве индивидуальные коляски, подходящие по всем параметрам этим детям. На приобретение инвалидных колясок для двоих подопечных фонда "Ашана" необходимо собрать 649 225 рублей.