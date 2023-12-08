https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/premeru-spektaklya-steklyannyy-zverinets-pokazhut-zritelyam-rusdrama-1049377277.html

Премьеру спектакля "Стеклянный зверинец" покажут зрителям РУСДРАМа

Премьеру спектакля "Стеклянный зверинец" покажут зрителям РУСДРАМа

Премьера спектакля "Стеклянный зверинец" в Государственном русском театре драмы состоится 8, 9 и 10 декабря в 19:00. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пресс-показ спектакля "Стеклянный зверинец" по пьесе Теннесси Уильямса в постановке Марка Вдовина состоялся в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера.Пьеса "Стеклянный зверинец" близка любому человеку, поскольку Уильямс писал о том, что испытывает каждый – чувство одиночества, любви к близким людям, о существовании в иллюзорном мире, как совместить понятие семейного долга и ответственности с ощущением внутренней свободы, перечислил Хинтба."Здесь очень много тем, которые должны захватить зрителя. Настоящий психологический театр отличается тем, что это правда жизни, правда человеческих отношений, чувствований. И когда эта правда возникает на сцене, даже если ничего на ней нет, только коврик и стул – зритель будет завороженно следить. В этом мне кажется задача этого спектакль", - заметил гендиректор театра.Режиссер спектакля Марк Вдовин рассказал, что после прочтения пьесы, она ему показалась сентиментальной и мелодраматичной, что не близко к его предыдущим постановкам."Но в результате влюбляясь в актеров, они заставили по-другому посмотреть на эту историю. Мне она показалась очень жесткая, беспощадная по отношению к людям. Мне хотелось бы, чтобы люди задумались после этого спектакля, а не живут ли они в иллюзиях, как они выстраивают отношения со своими близкими. Когда человек слишком сильно любит своего ребенка или свою мать, может быть это тоже дает отрицательный эффект. Потому что, когда ты с перебором начинаешь показывать свою любовь, это начинает отталкивать и начинает вызывать протест", - сказал Вдовин.Актер постановки Эмиль Петров отметил, что для него работать в спектакле комфортно. Пьеса очень актуальная, она про выстраивание воздушных замков, иллюзий, в которых пребывают главные герои, подчеркнул он."Мой персонаж против этого, он реалист, потому что уже прошел через это. У него были выстроены эти замки и эти замки потом рухнули. Поэтому он видит, что происходит и категоричен к этому", - заметил Петров.Роли в спектакле исполняют – Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, Саид Лазба, Милана Ломия и Эмиль Петров.

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