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Продажи летних туров в Абхазию выросли в четыре раза
Продажи летних туров в Абхазию выросли в четыре раза
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. В четыре раза выросли продажи летних туров в Абхазию по сравнению с прошлым годом, такие цифры приводит газета “Известия” со ссылкой на... 08.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-08T09:40+0300
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. В четыре раза выросли продажи летних туров в Абхазию по сравнению с прошлым годом, такие цифры приводит газета “Известия” со ссылкой на туроператора "Алеан".Отмечается, что это рекордный рост продаж.Абхазию в 2023 году посетило более одного миллиона человек.
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абхазия, отдых в абхазии, туристы
Продажи летних туров в Абхазию выросли в четыре раза
09:40 08.12.2023 (обновлено: 10:36 08.12.2023) СУХУМ, 8 дек – Sputnik.
В четыре раза выросли продажи летних туров в Абхазию по сравнению с прошлым годом, такие цифры приводит газета “Известия”
со ссылкой на туроператора "Алеан".
Отмечается, что это рекордный рост продаж.
Как объяснила в эксклюзивном интервью “Известиям” исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, туристы начали покупать туры заранее, потому что предполагают, что в следующем году могут вырасти цены.
Абхазию в 2023 году посетило более одного миллиона человек.