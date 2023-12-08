https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/prodazhi-letnikh-turov-v-abkhaziyu-vyrosli-v-chetyre-raza--1049363895.html

Продажи летних туров в Абхазию выросли в четыре раза

Продажи летних туров в Абхазию выросли в четыре раза

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. В четыре раза выросли продажи летних туров в Абхазию по сравнению с прошлым годом, такие цифры приводит газета “Известия” со ссылкой на... 08.12.2023, Sputnik Абхазия

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2023-12-08T09:40+0300

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. В четыре раза выросли продажи летних туров в Абхазию по сравнению с прошлым годом, такие цифры приводит газета “Известия” со ссылкой на туроператора "Алеан".Отмечается, что это рекордный рост продаж.Абхазию в 2023 году посетило более одного миллиона человек.

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